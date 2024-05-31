Иван и Оксана ЕНИНЫ, с. Демшинка.

День свадьбы: 22 мая 2024 года.

Обыденные в мирное время вещи на войне приобретают совсем иное значение. Именно там люди начинают ценить то, что в обычной жизни казалось будничной рутиной: возможность просто ходить на работу, в магазин за покупками, заниматься домашними делами и обсуждать с близкими планы на ближайшие выходные…

Но именно за эту мирную жизнь и сражаются сейчас наши защитники. Иван Енин в феврале этого года ушел добровольцем на СВО. Решение свое не афишировал, даже близким об этом не сразу рассказал. Наш земляк провоевал чуть больше месяца и получил серьезное ранение. Родным сообщил об этом уже из госпиталя. А в начале мая приехал домой на реабилитацию.

Наш герой решил, что это самое подходящее время узаконить свои отношения с любимой женщиной, с которой они вместе уже не первый год. Подали заявление в Добринский загс и выбрали понравившуюся дату (для участников СВО не требуется полагающийся в таких случаях месячный срок на раздумье). На торжественной регистрации их брака собрались только самые близкие люди.

У нас было совсем немного времени перед началом церемонии, чтобы пообщаться с женихом и невестой. И, хотя этот день в жизни Ивана и Оксаны был особенным, тему СВО в разговоре обойти было никак нельзя.

— Я горжусь Иваном, как и всеми нашими защитниками, — говорит Оксана. — Когда был на передовой, с волнением ждала каждого звонка оттуда. Понимаю, что у него не всегда есть возможность связаться с родными. Нам, женщинам, остается только ждать своих мужчин. И обязательно с победой.

Иван признается, что еще школьником мечтал о военной карьере. Поэтому, уйдя на срочную службу, заключил контракт на три года. Была мечта остаться в армии. Но жизнь складывалась по-другому. Когда же Родине понадобились сильные и отважные мужчины, не смог оставаться в стороне. Даже несмотря на ранение, Иван не пожалел и не усомнился в верности своего решения. А оказавшись дома, ни на минуту не забывает об оставшихся на фронте ребятах-сослуживцах, надежных и верных, готовых, как и он сам, пожертвовать собой ради друга.

— Мы там все как одна семья, — продолжает собеседник. — Ведь это очень важно в минуту опасности чувствовать рядом надежное дружеское плечо. А чтобы не стать для товарищей обузой, нужно всегда иметь холодную голову и не поддаваться панике.

На фронте Иван оказался в штурмовом отряде, который, как правило, всегда идет впереди. О боевых буднях говорит немного. Мол, всякое там бывало. Приходилось и товарищей прикрывать в бою, и сражаться, уже будучи раненым…

Настрой у нашего героя позитивный. Об одном жалеет, что, оказавшись дома, из-за ранения не может заняться хозяйственными делами. Иван — мужчина, про которых говорят, что он «с руками», много чего умеет. У него две гражданские специальности: водитель и слесарь. А строительные навыки очень пригодились на фронте, когда нужно было обустраивать блиндаж.

Время, отведенное на интервью с новобрачными, закончилось. Под звуки марша Мендельсона они заходят в зал для торжественной регистрации брака. В Добринском загсе в последнее время нередко женятся участники СВО. Для каждой такой пары у сотрудниц загса находятся теплые слова поздравлений. Так было и на этот раз. Поздравила молодоженов и глава Демшинского сельского поселения Наталия Глотова, которая вручила им икону Николая Чудотворца, чей день памяти приходится именно на 22 мая.

Редакция районной газеты, в свою очередь, решила сделать молодоженам свой подарок — бесплатную фотосессию в память об этом незабываемом дне.