Наносимый воздуху вред в Липецке измерят по новой методике

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что в ведомстве ожидают появления методики расчета вреда атмосферному воздуху в 2020 году. Об этом со ссылкой на газету “Известия” сообщает ТАСС.

Она сообщила, что методики расчета вреда атмосферному воздуху до сих пор нет, при том, что по сбросам на почву и в воду таковые имеются.

“Мы очень ждем, что методика появится в этом году, она нужна всей стране”, – сообщила Радионова, напомнив, что разработкой данной методики занимается Минприроды.

По словам чиновницы, с помощью такой методики станет несколько легче доказывать в суде факт нарушения.

“Сейчас мы можем наказать за превышение лимитов выбросов, но их объем посчитать очень сложно”, – рассказала она.

Осенью 2019 года Минприроды России разработало проект постановления правительства о создании информационной системы мониторинга качества воздуха в 12 российских городах, где данная проблема стоит наиболее остро, в частности, в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

О создании системы мониторинга ранее сообщал замруководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов. Отмечалось, что система заработает в 2020 году, доступ к ней будет открыт всему населению. В Минприроды отмечали, что новая методика позволит прицельно снижать концентрацию наиболее опасных веществ и вычислять нормативы не для отдельных предприятий, а в целом для городов и районов. Модель будет внедрена в рамках нацпроекта “Экология”.