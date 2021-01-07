VI открытый чемпионат Липецка по зимнему плаванию прошел в Липецке. Инициаторами уже ставшего традиционным соревнования стали члены городского клуба зимнего плавания им. И.В.Франценюка.

В чемпионате участвовали 59 человек – 26 женщин и 33 мужчины. Чтобы проверить вою выносливость, в Липецк приехали любители и профессионалы зимнего плавания из Москвы, Московской и Тамбовской областей. Они преодолели дистанции в 25, 50 и 200 метров вольным стилем без полного погружения под воду. Самым захватывающим и продолжительным этапом соревнования стал супермарафон. Четыре человека плавали в ледяной воде 20 минут.

Кубок абсолютного победителя Чемпионата среди женщин завоевала Ольга Толстова из г. Рассказово Тамбовской области с результатом 700 метров в ледяной воде за 19 минут 53 секунды. Александр Виноградов из Москвы стал абсолютным победителем среди мужчин, проплыв в ледяной воде 500 метров за 10 минут 32, 5 секунды.

Температура воды в день соревнований составляла 0, 4 градуса, воздуха – минус 5 градусов. Возраст у спортсменов разный, самому юному участнику – 17 лет, самому опытному – 70. Стаж моржевания – от нескольких месяцев до 40 лет. В общей сложности моржи проплыли в проруби 5025 метров. Из них 1875 метров – женщины,3150 метров – мужчины.

Было разыграно 20 золотых медалей, 16 серебряных и 14 бронзовых.

Для всех подготовили развлекательную программу , накормили борщом, приготовленным на костре. Зимнее плавание, закаливание и здоровый образ жизни объединяет людей самых разных возрастов и социальных групп. Руководитель региона Игорь Артамонов уделяет особое внимание популяризации среди липчан здорового образа жизни.

«Пропаганда здорового образа жизни, массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Совершенствование системы физического воспитания молодёжи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», – подчеркивает Игорь Артамонов.