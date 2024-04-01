Направление «Агротуризм» появилось в этом году в липецкой «Школе фермера». Решение открыть набор в образовательном проекте Россельхозбанка на новый курс приняли после многочисленных запросов жителей Липецкой области и анализа текущей востребованности данного вида бизнеса.

При поддержке областного управления сельского хозяйства теорию ученики «Школы фермера» будут изучать на базе Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК. Студентам предстоит изучить принципы, функции и виды агротуризма, экономические основы, маркетинг, менеджмент обслуживания туристов, методику организации тура. Они также узнают, как проводить современный стратегический анализ и управлять созданной фирмой. А учиться воплощать полученные знания будущие бизнесмены смогут на предприятиях агропромышленного комплекса региона. В финале обучения все слушатели пройдут итоговую аттестацию, после чего разработают и защитят бизнес-проекты. Дальше их ждет работа над воплощением мечты.

В Липецкой области проект впервые стартовал в сентябре 2021 года. За три года «Школа фермера» подготовила более ста специалистов в сфере растениеводства, птицеводства и животноводства.

«Агротуризм – это современный и активно набирающий силу тренд. Спрос на интересные агротуристические маршруты растет, и очень радует, что липчане разрабатывают и развивают свои проекты. Экомаршруты одного дня, базы отдыха, кемпинги, глэмпинги, экофермы, спортивный туризм и многое другое – это все уже можно найти в нашем регионе. С каждым годом точек притяжения туристов становится все больше», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В 2023 году победителями конкурса грантов Минсельхоза «Агротуризм» стали проекты «Живое село» Добровского округа, «Остров» Грязинского района и «Вестерн» Становлянского округа. Среди регионов-соседей в Центральном Черноземье это лучший результат. На финансирование гранта было направлено 27,5 млн рублей. Объекты сельского гостеприимства в Липецкой области в 2023 году посетили порядка 6 тысяч человек. В 2024 году в агротуристическую инфраструктуру войдет экокомплекс «Голубая даль» фермера Владимира Золотарева из Добровского округа, ставшего обладателем грантовой поддержки в размере 10 млн рублей.