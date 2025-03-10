Интеллектуальную и максимально удобную для пациентов поликлинику построили в Елецком микрорайоне Липецка. Сданное в эксплуатацию здание посетили первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Медучреждение будет открыто после завершения процедуры лицензирования. Поликлиника рассчитана на 600 взрослых и 200 детских посещений в день. Откроется женская консультация.

Наполнение пятиэтажного здания продумано с учётом современных требований, чтобы жители могли получать качественную медицинскую помощь. Врачи здесь почти полностью перейдут на электронный документооборот. Например, направления на анализы здесь будут выдавать в виде штрих-кода, в том числе присылать в личный кабинет пациента. Достаточно будет показать данные лаборанту на смартфоне.

Диагностическое оборудование экспертного класса. Рентген-аппарат, компьютерные томограф, маммограф и флюорограф подключены к системе с искусственным интеллектом. Это ускорит процесс диагностики. Предварительный результат ИИ выдаёт практически сразу, что значительно поможет врачу при постановке диагноза, экономя время. А пациент быстрее получит необходимое лечение.

Все медицинские данные пациента будут храниться в единой информационно-аналитической системе. Она объединяет больницы, поликлиники и скорую помощь. Пациенту не нужно приносить на приём к врачу бумажные заключения от других специалистов – врач увидит полную картину в электронной карте больного. У

Также у жителей новых микрорайонов будет возможность в шаговой доступности получить диагностику и лечение онкологических заболеваний. Центра амбулаторной онкопомощи будет вести работу на базе поликлиники. Кабинеты оборудованы новейшей диагностической медтехникой.

«Поликлиника была очень нужна в этом микрорайоне – он молодой, активно развивается. Здесь много семей с детьми, поэтому и делали здание два в одном – для детей и для взрослых, плюс женская консультация. Кроме того, эта поликлиника снизит нагрузку на другие городские медучреждения, и наши жители будут получать помощь гораздо быстрее и качественнее», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Строительство новой поликлиники было поддержано федеральным центром. В рамках программы Правительства России на реализацию проекта регион получил инфраструктурный бюджетный кредит.

«Завершение строительства этого объекта здравоохранения подтверждает тот факт, что инструмент инфраструктурных бюджетных кредитов работает эффективно, и мы дальше будем продолжать совместно с регионами реализовывать эту программу. В целом Липецкая область достаточно серьёзно работает по всем программам Минстроя: и по вводу жилья, и по реализации мероприятий, связанных с развитием инфраструктуры, модернизации объектов ЖКХ», – отметил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.