Напутствие ей дала сама Пахмутова

Преподаватель детской школы искусств Татьяна Меркулова со ст. Плавица три десятка лет руководит детским хором. Во время концертов выступает и сама сольно, и вместе с детьми.

Хрустальный голос Татьяны Николаевны МЕРКУЛОВОЙ со ст. Плавица, чистый и проникновенный, как утренний ручей, привлекает своей красотой не только добринских зрителей, но и признанных мастеров отечественного искусства.

ИСТОКИ МЕЛОДИИ

Три десятилетия трудится преподавателем в детской музыкальной школе имени Н.А. Обуховой на ст. Плавица моя собеседница. Нет, не так: это для неё и отдых, и досуг с работой одновременно. Всё потому, что человек любимым делом занимается, которому и дают определение — призвание. В него она вкладывает душу, смогла превратить музыку в дело всей своей жизни.

Этот посёлок всегда считался многонациональным: со всего Союза приезжали люди на стройку сахарного гиганта. Правда, родители Татьяны не очень далеко «закатились»: родилась она в Липецке, потом семья в наш район перебралась. Девочка окончила местную школу, с ранней поры показывая дома и в школе свой талант. Музыка вошла в жизнь Т.Н. Меркуловой задолго до первых сценических выступлений. В её семье пение было главной формой выражения чувств.

— Как и многие мои ровесники, — вспоминает Татьяна, — я посещала местную музыкальную школу. Училась у Ханиной Татьяны Юрьевны по классу «Баян», Тесленко Светлана Васильевна преподавала сольфеджио. Дома мама Лидия Гавриловна Митина очень любила петь, в основном военные песни. Хороший голос и у её брата Евгения. Бабушки и прабабушки тоже певуньями слыли. Те любили протяжные народные. Любят петь и свёкор Николай Васильевич со свекровью Алевтиной Евграфовной. Сама люблю исполнять и романсы, и русские народные песни.

ПЕСНЯ, СТАВШАЯ СУДЬБОЙ

После 9-го класса юная музыкантка решила поступать в Липецкое музучилище им. Игумнова на баянистку, но окончила класс …академического пения и хорового дирижирования. Во время пробных испытаний произошёл его Величество Случай. Когда она сдавала вступительные экзамены, девушку попросили что-нибудь спеть. Она, ничуть не колеблясь, исполнила романс «Жаворонок» М.И. Глинки. Её голос услышали и педагоги академического пения. Они услышали то, что было скрыто от остальных: необыкновенный голос, требующий особого развития. Их слова стали пророческими: «Умеешь играть на баяне? Молодец! Ещё здесь и на других инструментах научишься, но у тебя огромный талант и прекрасный голос, так что приглашаем учиться у нас». Так и оказалась Таня там, где, наверно, и следовало ей быть. Одним словом, произошёл поворот в судьбе, который часто называют «рукой провидения». Началась новая глава в жизни Татьяны — глава профессионального мастерства.

На последнем 4-м курсе успела и замуж выйти, и родить, и экзамены сдать. Мужа Александра Николаевича она два года из армии ждала. Одноклассник, да ещё баянист, учившийся ради Тани в музыкальной школе. Но потом стал индивидуальным предпринимателем, профессию свою не связал с музыкой. У четы взрослые дочка и сын, сейчас ещё двое внуков от сына подрастают. Дома у Меркуловых поют все.

Для Татьяны труд в музыкальной школе — это не просто работа, а призвание, в котором слились воедино творчество, педагогика и материнская забота. Её детский хор, сначала носивший название «Бубенчики», а затем переименованный в «Радость», стал настоящей музыкальной семьёй.

— Хочу сказать о важности хорового пения для развивающегося детского организма, — обращается дирижёр-педагог к родителям детей дошкольного и школьного возраста, приглашая ребятишек в хор. И говорит во многом о его пользе уже как доктор. — Здесь дети не только постигают тайны музыкальной грамоты, но и обучаются правильному, красивому пению, открывают в себе певческий дар. У них развиваются музыкальные способности, ладовое чувство, чувство ритма, расширяется творческий потенциал. Особое внимание хочу уделить певческому дыханию. Все врачи и психологи рекомендуют детям и взрослым заниматься пением из-за полезного для организма диафрагмального глубокого дыхания, при котором запускается хороший кислородный обмен в лёгких. Тем самым улучшается работа сердечно-сосудистой системы, повышается тонус головного мозга, укрепляется иммунная система, поднимается настроение. И, что не менее важно, дети общаются друг с другом, а не сидят с гаджетами в руках.

Кстати говоря, этом коллективе пели и её собственные дети — так музыка объединила поколения, превратившись в семейную традицию. Выступления хора восхищали и продолжают восхищать публику высоким уровнем мастерства.

2001 г. Липецк. Эпохальная встреча с композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Юной плавицкой певице Татьяне Меркуловой довелось с ними выступать на одной сцене.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ОТ ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ

2001-й год принёс Татьяне Николаевне встречу, память о которой она хранит, как драгоценный подарок судьбы. Поистине эпохальное событие произошло тогда в творческой биографии Меркуловой. Вдруг её одну-единственную из добринских артистов пригласили выступить в сводном концерте со знаменитостями. Представляете, каково молоденькой девчонке из глубинки стоять на одной сцене с Людмилой Зыкиной, Николаем Добронравовым, Александрой Пахмутовой… Пересекаться с ними в гостинице и разговаривать. О чём спрашивать легенд? И всё-таки наши любимые песенники Пахмутова-Добронравов обратили внимание на юное дарование со станции Плавица.

Президент академии культуры РФ, народная артистка СССР, гордая Людмила Зыкина не со всеми желала фотографироваться. Нашей землячке Татьяне повезло.

— Людмила Зыкина вела себя достаточно отстранённо от всех, глядела на других как бы свысока, — вспоминает те выступления плавицкая певунья, — а Александра Николаевна и Николай Николаевич были совершенно такими, как я о них смотрела по телевизору: никого не оставили без ответа, обязательно фотографировались, коль просили их об этом. Александра Николаевна вдохновляла своим профессионализмом и мудростью, искренней теплотой и душевностью, давала ценные советы начинающим музыкантам. Мне ж повезло более других: Пахмутова подарила мне свой сборник «Звёздопад» с дарственной надписью и такие добрые слова сказала на память. Композитор вдохновила меня на работу ещё более.

Эта встреча стала важным этапом в жизни нашей певицы-педагога, оставив глубокий след в её сердце, и уж тем более укрепила уверенность в правильности выбранного пути. Слова Александры Николаевны — настоящее благословение на дальнейшее творчество.

Май 2010 г. Т.Н. Меркулова принимает экзамен в музыкальной школе.

Десятилетия труда Татьяны Николаевны Меркуловой принесли свои плоды. Она заслуженно получила признание коллег и учеников. В её копилке — огромное количество грамот и благодарностей и за сольные выступления, и за призёрство и победы хора. Святая к музыке любовь Татьяны передалась, конечно, и подопечным, многие из которых продолжили своё музыкальное образование, добившись значительных успехов на профессиональном поприще.

— Недавно смотрю по телевизору передачу Андрея Малахова «Песни от всей души» и вижу там среди приглашённых своего воспитанника Антона Никитина. Он был запевалой в нашем хоре «Бубенчики». Конечно, очень приятно слышать, что именно ты заложила когда-то у ребёнка любовь к музыке.

Творческий путь Т.Н. Меркуловой является ярким примером настоящего призвания, когда любимое дело становится частью души и дарит радость окружающим людям.

Её жизнь — словно мелодия, в которой гармонично соединились семья, творчество и бесконечная преданность музыке.