Наркозависимость и игроманию по генам определяют в уникальной лаборатории Липецкого областного наркодиспансера

В Липецком областном наркологическом диспансере работает уникальная лаборатория, где наркологических больных определяют по генам. С её деятельностью познакомили журналистов. Представителям прессы показали уникальное оборудование, которое позволяет определять генетическую предрасположенность к развитию химической зависимости (в том числе наркомании и игромании), а также выявлять злоупотребление алкоголем в период до одного месяца после последнего приёма спиртного.

В настоящее время подобные ПЦР-лаборатории существуют только в Москве, в ННЦ наркологии – филиале ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского», Московском НПЦ наркологии и в Липецке.

Специалисты областного наркодиспансера определяют генетический профиль по всем геномаркерам, роль которых в развитии зависимости доказана. Чем больше у человека собралось геномаркеров, тем больше генетический риск, при этом оба родителя могут быть здоровыми.

«Наибольшее значение имеет определение генетического риска у подростков. В ходе наших исследований было установлено, что подростки с высоким генетическим риском начинают злоупотреблять алкоголем на фоне относительно благоприятной семейной обстановки, а вот ранний алкоголизм на фоне проблемного окружения и семейных проблем характерен скорее для подростков с низким генетическим риском», – отмечает главный врач областного наркологического диспансера Михаил Коростин.

На сегодняшний день генотипирование в регионе прошли более 200 несовершеннолетних, при этом высокий генетический риск обнаружен у 7,5%. При своевременном консультировании часть подростков осознанно отказывается от первой пробы алкоголя.

«Забота о здоровье населения является одним из приоритетных направлений деятельности областной власти. Наркотики наносят серьёзный вред здоровью людей, часто последствия употребления запрещённых веществ непоправимы. Необходимо предпринимать все возможные меры для профилактики наркомании», – подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Также наркологическая служба региона оснащена современным оборудованием, позволяющим объективно определить наличие и концентрацию специфического белка (CDT), появляющегося в случае превышения допустимой дозы алкоголя. Данный белок сохраняется в крови до одного месяца после последнего приёма спиртного. Подобная методика используется при освидетельствовании на предмет годности к управлению транспортным средством, владению оружием, проведении медицинских осмотров при трудоустройстве, а также при подтверждении трезвости во время диспансерного наблюдения.

Кроме того, при использовании методики CDT для контроля трезвости гораздо более эффективна психологическая коррекция злоупотребляющих алкоголем. Так, количество лиц, снятых с диспансерного наблюдения по выздоровлению по итогам 2019 года, составило 47,8%.