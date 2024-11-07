Звание Почётного гражданина Липецкой области сегодня на сессии областного Совета депутатов было присвоено Леониду Милованову, основателю и бессменному руководителю государственного театра танца «Казаки России».

Коллектив Милованова был создан в 1990 году. И за это время стал настоящей визитной карточкой Липецкой области и России. «Казаки России» выступали в 30 странах мира, и везде им рукоплескали зрители. Сегодня в репертуаре театра не только многочисленные танцы, песни и сольные музыкальные композиции, но и три больших вокально-хореографических спектакля – «Тихий Дон», «Пугачёвъ» и «Казаки в Париже». Президент РФ Владимир Путин 21 мая подписал Указ о присуждении руководителю государственного театра танца «Казаки России» Леониду Милованову ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Государственной награды Народный артист России удостоен за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность, сообщает управление культуры и искусства Липецкой области.

Леонид Милованов успешно совмещает активную творческую деятельность с общественной. Он – член постоянной комиссии Совета при Президенте России по делам казачества, в 2024 году был доверенным лицом Владимира Путина на выборах главы государства. В этом году Леонид Милованов отметил юбилей, а у созданного им театра появился свой дом – концертный зал «Октябрь».

«Леонид Петрович – человек безграничного таланта, широты души. Он вносит неоценимый вклад в сохранение и развитие культуры Липецкой области. От всей души поздравляю Леонида Петровича», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.