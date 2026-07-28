Народные песни — наш культурный код

В Березнеговатском ДК состоялся праздник «Песни наших бабушек», посвящённый Всероссийской акции «Единый день фольклора». В зале прозвучали русские народные песни, которые всем знакомы с детства.

Организовали и провели посиделки заведующая ДК Елена Викторовна Скопинцева и библиотекарь Людмила Николаевна Битинёва.

На мероприятие пригласили гостей-зрителей из местных жителей. Но также на подобные праздники любят приезжать и женщины из соседней Мазейки. Настроение присутствовавшим создавал игрой на баяне Евгений Иванович Перепёлкин, знающий несчётное количество песен.

Прозвучали «Во кузнице кузнецы», «Колыбельная», «Во поле берёзка стояла», «Калинка-малинка» и много-много других произведений, давно ставших символом нашей народной культуры.

— Гости активно включались в пение, делились воспоминаниями о семейных традициях и любимых песнях из детства и юности, — рассказывает ведущая Л.Н. Битинёва. — Одна из них прозвучала в исполнении главы Березнеговатского теротдела Ивана Ивановича Афанасьева, который тоже присутствовал на нашем мероприятии.

Поскольку акция называется «Единый день фольклора», то, помимо песен, участники узнали, вернее, вспомнили и другие виды русского народного творчества: исполняли частушки, соревновались в произнесении скороговорок, читали потешки, играли в народные игры, например, в «Ручеёк»…

— Мероприятие «Песни наших бабушек» позволило присутствовавшим прикоснуться ещё раз к богатейшему наследию русского фольклора и ощутить живую связь поколений, — подвела итог Е.В. Скопинцева. — Такие посиделки всем напомнили: народные песни — это не просто строчки и мелодии, а наши корни, живая память, которую важно беречь и передавать дальше.