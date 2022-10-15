Народный артист РФ Евгений Князев выступит на Липецких театральных встречах с моноспектаклем: А.Пушкин «Пиковая дама», памяти Петра Фоменко. Евгений Князев – народный артист РФ, лауреат Государственной премии, профессор, ректор Театрального института им. Б.В. Щукина – сыграл более сотни ролей в театре и кино. Среди известных и нашумевших киноработ – образ Вольфа Мессинга.

Артист играет на сцене театра Вахтангова в топовых спектаклях: «Маскарад», «Посвящение Еве», «Улыбнись нам, Господи!», «Анна Каренина» и др. Набирают популярность у почитателей таланта Евгения Князева чтецкие вечера, где поэзия перерастает в полноценный спектакль.

В театре Толстого отметили, что в спектакле «Пиковая дама» зрители смогут насладиться не только игрой актера, но и прозой Пушкина. Для самого Евгения Князева — это произведение Пушкина – знаковое. Когда-то в спектакле Петра Фоменко «Пиковая дама» на сцене Вахтанговского театра артист сыграл Германа. Теперь на сцене он один и этого достаточно, чтобы погружать зрителя в литературный транс пушкинской повести: без отрыва летят строчка за строчкой, в исполнении Евгения Князева и Герман, и Лиза, и графиня незримо появляются на сцене.

Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает губернатор Игорь Артамонов.