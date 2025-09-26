Народный артист России Дмитрий Харатьян выступил в Липецке в качестве лектора Общества «Знание»

Просветительская встреча, гостем которой стал актер театра и кино, телеведущий, кинопродюсер, народный артист РФ Дмитрий Харатьян, состоялась в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в рамках проекта Знание.Государство. Участниками встречи стали сотрудники правительства Липецкой области и представители региональных органов исполнительной власти.

По словам артиста, с Липецкой областью связана история из жизни его семьи. «Можно сказать, что это моя вторая родина. Здесь похоронен мой дедушка, мы жили с семьей, и я провел первые два-три года своей жизни. После окончания политехнического в Ташкенте вместе с моей мамой, папа работал мастером на металлургическом комбинате», – пояснил актер.

В ходе встречи Дмитрий Харатьян поделился воспоминаниями о своем творческом и профессиональном пути, взглядах на миссию в жизни человека и планами по реализации новых проектов. Речь шла о знаковых работах и поворотных моментах, которых у артиста было достаточно много. Затронули тему ярких ролей и их влияния на дальнейшую карьеру.

«После этого артист почти становится заложником своего образа. Его отождествляют с определенной философией, и зрители начинают воспринимать его исключительно в рамках этой роли. Когда он пробует себя в других амплуа, это создает серьезные препятствия. Причем, возможно, даже не столько для зрителей, сколько для режиссеров, которые хотят предложить ему новые роли», — сказал Дмитрий Харатьян.

Говоря о том, как не перегорать, даже занимаясь любимым делом, гость признался, что лично ему помогает разноплановая деятельность. В свои 65 лет Харатьян ведет программы на трёх разных каналах, продолжает работать в театре. Уже 10 лет у него своя музыкальная группа, с которой он выступает по стране.

Знание.Государство — это просветительский проект Общества «Знание» для повышения осведомленности госслужащих об истории, культуре и экономике России, задачах СВО, геополитике. В рамках проекта проходят лекции и федеральные трансляции из мультимедийных студий Общества. Больше информации о проекте можно узнать на сайте.

«Легендарные актеры вызывают интерес у граждан, поэтому их мысли и рассуждения оказывают особое влияние на аудиторию. Треки и события, организованные Обществом «Знание», – это сильный инструмент формирования мировоззрения и общественного мнения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.