Нарушений в работе электросетевого комплекса Липецкой области стало меньше благодаря обновлению оборудования

Более 3 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса Липецкой области направила в 2024 году компания «Россети Центр». Все необходимые мероприятия в рамках инвестиционной и ремонтной программ филиал ПАО «Россети Центр» — «Липецкэнерго» выполнил в срок и в полном объёме. В результате количество технологических нарушений снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 7%.

В прошедшем году энергетики отремонтировали 54 километра линий электропередачи. Провели ремонт электросетевого оборудования на 54 подстанциях 35–110 кВ и 103 трансформаторных подстанциях, а также 29 трансформаторов в сегменте распределительных сетей. Сформированы запасы оборудования и комплектующих, обеспечена готовность 126 аварийно-восстановительных бригад в составе 352 человек, 175 единиц техники и 51 источника резервного электроснабжения общей мощностью более 4 МВт.

Для участков сети с серьёзными рисками нарушений электроснабжения проведены мероприятия по повышению надёжности. В частности, выполнены масштабные работы по расчистке трасс ЛЭП. Падение веток и деревьев на провода ЛЭП во время непогоды остаётся основным фактором нарушения электроснабжения. В 2024 году энергетики расчистили больше 1500 гектаров трасс ЛЭП.

Объём инвестиционной программы «Липецкэнерго» в 2024 году составил 2,6 млрд рублей. Энергетики ввели 418 километров линий электропередачи и 74 МВА новой трансформаторной мощности. Среди крупнейших инвестиционных проектов филиала — подключение в Липецке группы жилых домов в 32-м и 33-м микрорайонах, на улице Механизаторов, в микрорайоне «Взлётный», а также четырёх школ, двух детских садов и ФОКа.

«В экстренных ситуациях липецкие энергетики всегда оперативно и качественно выполняют свои обязанности. Благодаря инвестициям в обновление оборудования и при штатной работе комплекса количество непредвиденных ситуаций сойдет на минимум», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.