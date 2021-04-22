Прокуратура Задонского района провела проверку требований действующего законодательства при оказании охранных услуг образовательным учреждениям.

Установлено, что в январе 2021 года МБОУ гимназия «Новое поколение» г. Задонска и МБОУ гимназия №1 г. Задонска заключили с частным охранным предприятием, ООО ЧОО «Гранд», контракты на оказание охранных услуг по охране объектов и имущества, обеспечению внутриобъектового и пропускного режимов.

Для выполнения принятых на себя обязательств ООО ЧОО «Гранд» привлекло граждан, с которыми вопреки Трудового кодекса РФ трудовые договоры не заключались.

Кроме того, в нарушение Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 27.12.2019) “О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” охрана образовательных учреждений осуществлялась лицами, у которых отсутствовали удостоверения и личная карточка частного охранника, специальная форменная одежда, позволяющая определить их принадлежность к частной организации.

По результатам проверки в отношении ООО ЧОО «Гранд» и его руководителя прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по ч.4 ст.5.27 КоАП РФ, ч.4 ст.20.16 КоАП РФ.В адрес директора ООО ЧОО «Гранд» внесено представление. Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.