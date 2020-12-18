Нас становится меньше. Липецкстат рассказал о демографической ситуации в регионе

В январе-октябре 2020 года в области родилось 7832 человека, что на 6% меньше, чем в январе-октябре 2019 года. Среди родившихся живыми 36% детей родились у матерей первыми, 39 – вторыми, 25% – третьими и последующими. Такие цифры приводит Липецкстат.

В январе-октябре 2020 года родилось 96 пар близнецов и 1 тройня.

Число умерших составило 15 689 человек и увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Превышение числа умерших над числом родившихся за январь-октябрь 2020 года составило 7857 человек, или 8,3 на 1000 человек населения.

По предварительной оценке численность постоянного населения Липецкой области на 1 ноября 2020 года составила 1131,6 тыс. человек.

За десять месяцев 2020 года в регионе было зарегистрировано 5002 браков, что на 17% меньше, чем в январе-октябре 2019 года.

При этом число зарегистрированных разводов сократилось на 1%: если в январе-октябре прошлого года их количество составляло 4040, то за аналогичный период текущего года – 4006.

Естественное движение населения за январь-октябрь