Нас связала память о Герое

Видеомост, объединивший школьников, ветеранов и родственников легендарного земляка, стал символом преемственности поколений — от подвига освободителя Калининградской земли до мужества бойцов спецоперации.

По рекомендации областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 19 мая на базе Талицкой школы был организован и проведен видеомост с коллегами из Нестеровского муниципального округа, который носит имя нашего Героя Советского Союза — Степана Кузьмича Нестерова.

В видеомосте принял участие глава администрации муниципального округа Родин Алексей Владимирович, председатель совета ветеранов Седунова Татьяна Александровна, представители школы, библиотеки и молодежного центра.

Добринский округ представляли председатель окружного совета ветеранов Шигина Тамара Васильевна, начальник теротдела — Сатин Владимир Валентинович, директор школы Нестерова Наталия Николаевна, заведующая сельской библиотекой Нестерова Татьяна Анатольевна, учитель трудового обучения Гнездилова Галина Алексеевна — все они дальние родственники Степана Кузьмича, а также Васнева Татьяна Валентиновна — зам. директора по воспитательной работе, Михайлова Раиса Васильевна — советник по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, Тарасов Вячеслав Алексеевич — преподаватель-организатор ОБЗР, Першин Виктор Павлович — работник культуры, Скоморохова Екатерина Васильевна — зам. директора по воспитательной работе лицея №1 п. Добринка и старшеклассники.

Участники видеомоста рассказали, как они трепетно хранят память о герое.

Имя Степана Кузьмича носят: школа, улицы в Липецке, Добринке, Талицком Чамлыке. Бюсты Героя установлены перед школой и на Аллее Славы в Добринке.

В Калининградской области в честь воина-освободителя назван город и округ, также установлены бюсты Героя.

Гости показали видеофильм о своем городе, рассказали о работе подрастающего поколения по сохранению памяти о Герое, а глава администрации Нестеровского муниципального округа пригласил всех участников на День города, который состоится 12 сентября этого года.

Особенно трогательными были воспоминания одиннадцатилетней давности, когда наша делегация посетила г. Нестеров и была очень тепло встречена.

В ответном слове нестеровцы также были приглашены к нам.

Своими впечатлениями делится Екатерина Васильевна Скоморохова:

— Видеомост оставил неизгладимый след в моей памяти. Это было не простое взаимодействие, а подлинное погружение в прошлое, дающее возможность прикоснуться к минувшим событиям посредством рассказов и воспоминаний. При виде старинных снимков Степана Кузьмича Нестерова на экране, казалось, будто сам Герой взирал на нас сквозь толщу лет. Его образ, олицетворяющий отвагу и верность, стал для нас живым ориентиром, демонстрирующим, насколько значимо любить Отчизну и быть готовым к ее защите.

Данное событие послужило настоящим мостом, связавшим отдаленные части нашей обширной страны, два места, объединенных общей летописью и общей гордостью.

Особенно трогательными оказались эпизоды, когда участники видеомоста делились личными переживаниями, касающимися войны и ее героев. Обмен мнениями, задаваемые вопросы, искренние эмоции — всё это способствовало созданию атмосферы сплоченности и глубокого осознания ценности сохранения исторической памяти.

Подобные мероприятия играют колоссальную роль в формировании мировоззрения молодежи. Они способствуют поддержанию преемственности поколений, передаче эстафеты памяти от старших к молодым, напоминая о самопожертвовании тех, кто отстаивал нашу Родину».

Уверена, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки.

Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем стремиться быть достойными наших дорогих героев — подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отечества.

Сегодня новые герои в зоне специальной военной операции продолжают дело наших дедов и отцов, в борьбе с нацизмом отстаивают свободу и независимость родной страны. Наш общий долг — сделать всё необходимое для сохранения нашей Родины процветающей и единой, и мы обязательно победим!

Тамара ШИГИНА,

председатель окружного совета ветеранов.