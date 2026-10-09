Наш агропром: результаты радуют

Накануне Всероссийского Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности добринские селяне добились отличных результатов. Так, за время минувшей жатвы хлеборобы нашего округа намолотили и засыпали в закрома 276000 тонн высококачественного зерна, что является весьма значимым показателем. В очередной раз наши аграрии стали одними из лучших в Липецкой области, подтвердив свой высокий потенциал.

Основные сельхозпроизводители — ООО «Добрыня», «Восход» и «Петровский агрокомплекс» — получили валовые намолоты в 74000, 36000 и 24000 тонн соответственно. Отлично сработали крестьянские и фермерские хозяйства, также внесшие свою лепту в пышный добринский каравай. За время нынешней страды добринские полеводы обмолотили 52500 гектаров зерновых культур, без учета кукурузы.

Отметим, что жатва-2026 была отлично организована. Все производственные процессы — работа комбайнов в поле, оперативные ремонты техники, перевозка зерна, его подработка на токах и дальнейшее складирование, доставка горячих обедов и ужинов к месту уборки — были подчинены одной цели: убрать хлеб вовремя и без потерь.

Продолжается копка сахарной свеклы. Из запланированных 24500 гектаров на сегодня убрано 8000 га, или третья часть от общего объема. Темп работ задают свекловоды ООО «Добрыня» и «Восход», где уже накопали 62000 и 50000 тонн сладких корнеплодов. С полей «Петровского агрокомплекса» на сегодня получено 44000 тонн сырья для производства сахара. Средняя отдача одного гектара — 500 центнеров. Валовой окружной сбор свеклы вплотную приблизился к отметке в 200000 тонн. Темпы «сладкой» страды постоянно растут, ценную техническую культуру оперативно вывозят с полей на переработку, в поселок Плавица и город Грязи.

Практически завершен сев озимой пшеницы. Нынешней осенью ее разместили в округе на площади 21000 гектаров. На очереди у селян — уборка подсолнечника и кукурузы на зерно.