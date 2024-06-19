Так называлась концертная программа, которая была посвящена одному из самых главных государственных праздников – Дню России. Все действо проходило под открытым небом в Парке молодежи, куда добринцы приходили целыми семьями.

Для детей были установлены батуты и палатки для подвижных игр. Большим спросом пользовались точки, где изготавливали сладкую вату, продавали попкорн и другие сладости, а также прохладительные напитки. Для людей всех возрастов артисты нашего района подготовили немало разнообразных номеров патриотической тематики.

— Уважаемые добринцы, — сказал в своем выступлении глава Добринского района Александр Пасынков, — от всей души поздравляю вас с праздником. В нашей великой стране много национальностей, но все мы едины. Россия – наш общий дом, и у нас есть повод для гордости, потому что мы родились именно здесь.

На летнюю сцену по очереди выходили самодеятельные артисты из всех поселений района, которые дарили собравшимся настроение праздника. Затем для молодежи началась дискотека.

Теплая июньская погода располагала к тому, чтобы просто погулять по парку, красивой набережной, подышать свежим воздухом и отдохнуть после рабочего дня.