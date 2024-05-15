Вот с таким текстом мы получили письмо, написанное Валентиной Николаевной Филимоновой от имени односельчан. Захотелось поближе познакомиться с героиней.

Годы учёбы в медучилище. Ольга Дулина всегда мечтала лечить людей.

— Я местная, выросла в нашей Александровке (Новочеркутинский с/с — прим. авт.), сама здесь всех знаю, меня — тоже. С самого раннего детства мечтала быть медиком, мне так нравилось заходить на медпункт, если приходилось, и наблюдать за работой нашего фельдшера. А ещё этот белый халат! Сейчас никого из молодёжи ничем не удивишь, а в наши годы доктора и педагоги были главными на селе. Медработники ещё и в белом одеянии. Хотя мама у меня трудилась в бухгалтерии и хотела, чтобы я по её стопам пошла, но у меня своя цель в жизни была.

Ольга Александровна Дулина уже 40 лет служит людям на своей любимой работе, 36 из них она посвятила землякам.

И, подтверждая эту мысль, моя собеседница вспоминает, как ещё после 8-го класса поехала поступать в медучилище, но не хватило полбалла. Конкурс был огромным. Только Ольга не изменила своей мечте, не пошла в другое заведение, раз не повезло, а вернулась домой и, ещё тщательнее готовясь к новым испытаниям, продолжила обучение в средней школе п. Ильича, куда в тёплое время года добирались с одноклассниками на велосипедах. Но уж зимой приходилось нередко хорошенькие сугробы измерять.

— В 1981-м радости моей не было предела: поступила на фельдшера в Липецкое медучилище. Три года там проучилась. Нравилось всё, хоть и нелегко было учиться. Меня сначала направили в Хлевенский район, потом в 1988-м вернулась на свою малую родину.

Автор письма в редакцию В.Н. Филимонова, педагог с многолетним стажем, теперь трудящаяся почтальоном, чтоб не сидеть дома, принесла газету их сельскому доктору О.А. Дулиной прямо в кабинет.

В марте нынешнего года исполнилось ровно 40 лет, как Ольга Анатольевна помогает людям выздороветь, до глубины души любя своё трудное дело. Иначе тут не задержишься долго. Это так и есть на самом деле, коль она свою младшую дочку Нину несколько лет назад благословила на учёбу в медицинском вузе (есть у мамы ещё старший сын Алексей, проживающий с семьёй в Хворостянке). Нина окончила Ивановскую медакадемию. И молодой доктор, не жалея себя, направилась спасать людей в самый острый период в ковидный госпиталь.

Семейство Дулиных из Александровки, половина из которого — доктора.

Ольга Анатольевна вспоминает, как переживала за дочку, работавшую тогда в Сергиевом Посаде. Когда волна болезни приблизилась к нашим краям, Нина, чтобы быть поближе к родителям, тоже переехала в Липецкую область. И оказалась права: мама заболела. О.А. Дулина с ужасом вспоминает то время болезни и благодарит всех, кто помогал выжить. Конечно, на первом месте дочь Нина Валерьевна, которая теперь трудится неврологом в Липецкой областной больнице.

Нина Валерьевна Дулина, как и мама, выбрала нелёгкую, но благородную профессию. В ковидные годы молодой доктор трудилась в ковидных госпиталях, сейчас — неврологом в Липецкой областной больнице.

Супруг Валерий Николаевич работает вместе с Ольгой Анатольевной на ФАПе. Она называет его главным помощником. А за свою долгую медицинскую деятельность столько всего вспомнила!

— Сейчас с транспортом проще стало, можно скорую вызвать, а ранее мы сами машину искали, чтобы роженицу доставить до роддома. Участок у нас был большим, несколько деревень входило. Семьи, например, в Сомовке от 5 до 11 ребятишек. Теперь это трудно представить, поскольку в ней не осталось никого из жителей.

Ольга Анатольевна приехала сюда из Хлевного и работала сначала акушеркой: фельдшером здесь тогда был Шилов Николай Иванович. Он утром приезжал из Новочеркутино на лошади по кличке Корноухий, а дальше она в упряжке или на санях — по беременным и ребятишкам. Земляки говорят, что наша героиня запросто может проехать и на тракторе, ещё на «Оке» или «газончике», если срочно потребуется. Медик рассказала, как спасла малыша из Сомовки, подхватившего страшную инфекцию и находившегося на грани смерти.

— Я просто вложила в него тогда всю душу, оказывая первую помощь, представляла себя на месте его мамы, которая вся в слезах, с ужасом и мольбой глядела на меня.

Ребёнок выжил, потом лечение продолжилось в Добринке, а Ольга Анатольевна в шутку называла его про себя «мой сынуля», когда он пришёл учиться к ним в Александровскую школу, которая также находилась под её патронажем.

Вообще ж, стольких мальчишек и девчонок довелось перепестовать! Вон они, взрослые уже. У каждого — свои семьи. Теперь сами ведут своих чад на осмотр к фельдшеру.

О.А. Дулина продолжает повышать свою квалификацию — обучается, хотя и так имеет высшую категорию. Пока мы разговаривали, к ней в кабинет заглянула автор письма В.Н. Филимонова, педагог с огромным стажем, сейчас, после закрытия школы, трудящаяся почтальонкой (говорит: «движение — это жизнь»). Валентина Николаевна принесла газету и уже лично выразила свою благодарность их сельскому семейному доктору, поскольку медик лечит целые поколения семей, хорошо знает про все их проблемы и невзгоды — не то что болячки.

— Вот приходят на медпункт земляки. Порой столько страдания в их глазах. Ольга Анатольевна каждую нашу боль воспринимает, как собственную. Всегда поддержит и ободрит, примет соответствующие меры. Наш доктор ведёт большую работу по профилактике заболеваний. Посмотришь на её работу: столько обязанностей. И лекарства продать, и забор крови провести для анализа, и ЭКГ сделать, и прививки, не говоря уж про уколы… Организует поездки к врачам районной больницы на специальном автобусе. Да всего и не перечислишь! 8 мая у Ольги Анатольевны юбилей. Мы всем селом её поздравляем и желаем от души здоровья, долгих лет. И пускай удача ждёт всегда, счастьем будет каждый миг согрет и успешны новые дела!

Сама ж О.А. Дулина из всех недостатков своей работы назвала только один. Возраст. сказала, что, если б вернуть время, ни на какую другую эту работу не променяла. И этим всё сказано!