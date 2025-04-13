Наш край в годы войны

29 марта в Добринской центральной районной библиотеке в рамках проекта «ВыZOV: исторические квесты» был проведен квест «Добринцы — Великой Победе», который реализуется Фондом «Истоки» в партнёрстве с МБУК «Добринская ЦБС» с использованием гранта Президента Российской Федерации. В мероприятии приняли участие 50 человек.

Участников квеста пригласили в уникальное историко-литературное путешествие, в котором краеведческое наследие посёлка Добринка переплетается с событиями Великой Отечественной войны.

Участники поисковых отрядов: «Крепость», «Пламя», «Патриоты» и «Бравые гусары» получили задание восстановить строки из стихотворения «Обелиск» нашего земляка, поэта Адольфа Ивановича Беляева, для чего должны были посетить пять станций.

На станции «Историческая» ребята познакомились с историей сельских поселений, входящих в Добринский район, отвечали на вопросы викторины о родном крае и угадывали памятники архитектуры и знаменитых земляков.

На станции «Героическая» команды продемонстрировали свои знания истории нашего края в период Великой Отечественной войны. Ребята соотнесли названия населённых пунктов с улицами, названными в честь земляков-участников войны, вспомнили добринцев, удостоенных званий Героя Советского Союза и полного кавалера ордена Славы, а также назвали уроженцев района, участвовавших в военных парадах 1941 и 1945 годов.

Станция «Хлеборобная» была посвящена истории хлебного производства в Добринском районе, включала годы войны и послевоенный период, а также землякам — Героям Социалистического Труда, которые внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства и экономику региона.

На площадке «Тыл в годы войны» участники могли поработать с архивными фотографиями, на которых запечатлены важные события, связанные с самоотверженным трудом добринцев в тылу. Например, в Чуевской средней школе был открыт эвакогоспиталь № 2645, где медработники спасали жизни раненых солдат. Ребята активно отвечали на вопросы интеллектуальной викторины «Тыл фронту» и «Госпиталь в Добринке».

На площадке «Крестьянский быт» участники узнали, как устроена крестьянская изба, и с интересом слушали истории о жизни своих предков.

В финале квеста команды разгадали главную тайну и восстановили строку из стихотворения «Обелиск» А.И. Беляева. По итогам прохождения площадок и подсчета заработанных звезд победу одержали сборные команды «Бравые гусары», в состав которой вошли Петровская модельная, Новопетровская, Сафоновская и Николаевская сельские библиотеки, а также команда «Крепость», объединяющая Березнеговатскую, Лебедянскую, Паршиновскую, Талицкую и II Александровскую сельские библиотеки. Победители были награждены дипломами.

В конце апреля пройдет торжественное закрытие проекта «ВыZOV: исторические квесты», где подведут итоги пяти квестов, а также награждение победителей.

«Наши люди заслужили Победу невероятно высокой ценой. Мы обязаны чтить память героев и пресекать любые попытки переписывания истории», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Марина КОМАРОВА, заместитель директора МБУК «Добринская ЦБС».