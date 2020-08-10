Наш регион станет площадкой Всероссийской онлайн-смены «Юниоры Ворлдскиллс в Липецкой области»

Одиннадцать компетенций WorldSkills Russia смогут освоить 200 ребят со всей страны в рамках всероссийской профильной онлайн-смены «Юниоры Ворлдскиллс в Липецкой области». Она состоится с 17 по 23 августа на базе Центра дополнительного образования Липецкой области.

Смена организована Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» совместно с Центром дополнительного образования Липецкой области.

Участники смогут на неделю погрузиться в выбранную специальность и освоить новые навыки. Кроме того, школьники прокачают свои Soft Skills (мягкие навыки), участвуя в познавательных игровых мероприятиях. Занятия будут проходить ежедневно с 9 до 13 ч в онлайн-формате на платформах Meet.google и WhatsApp под руководством преподавателей и экспертов сферы дополнительного и среднего профессионального образования области.



Подробнее с перечнем компетенций можно познакомиться по ссылке https://drive.google.com/file/d/1CboI7eEMwYhwPVDtmLkf..



После завершения программы ребятам предстоит пройти испытания. По некоторым компетенциям участники сдадут демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс, а по остальным – защитят свои проекты.



Регистрация на всероссийскую профильную онлайн-смену «Юниоры Ворлдскиллс в Липецкой области» доступна по ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeGhk1Vi3Ox..

«Разветвленная система дополнительного образования дает широкие возможности для занятий техническим и музыкальным творчеством, наукой, декоративно-прикладным и изобразительным искусством, спортом. Это создает основу для ранней профориентации школьников», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.