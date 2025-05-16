Наш земляк – на областной Доске почета

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии награждения 30 лучших тружеников региона, чьи имена в этом году занесены на Доску почета «Трудовая слава Липецкой области». Это педагоги, медики, аграрии, водители, промышленники, работники правопорядка, соцслужбы, сферы культуры.

В числе тех, чьи портреты украсили областную Доску почета, — Сергей Шляпин, газорезчик Добринского сахарного завода.

Сергей Васильевич более 34 лет посвятил профессии, став настоящим мастером своего дела. Его умение работать с газовым оборудованием, внедрение современных технологий, таких как аппараты газовой и плазменной резки, значительно повысили эффективность производства. Сергей Васильевич не только сам осваивает новое, но и обучает коллег, передавая им знания и опыт. Инициативность, ответственность и стремление рабочего к совершенству сделали его бригаду одной из лучших на предприятии.

Благодаря вкладу Сергея Шляпина завод успешно справляется с задачами, особенно в сезон переработки сахарной свеклы, что укрепляет экономику Добринского района и всей Липецкой области.

Герои Доски почета получили свидетельства о занесении имен в книгу «Трудовая слава Липецкой области», цветы и денежные премии. Доска почета последние несколько лет интерактивная. У каждого портрета размещается QR-код, по которому можно узнать информацию о лауреате.