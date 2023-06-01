Краевед и внештатный автор районной газеты из с. Хворостянка Николай Андреевич Путилин взялся за непростое, но очень благородное дело – написать книгу об исчезнувшей ныне с карты района деревне Архисвятке.

Подтолкнули его к этой идее бывшие жители деревушки, которые помнят свою малую родину и вот уже на протяжении девяти лет (за исключением двух пандемийных) на Троицу съезжаются туда, где прошли их детство и молодость. Такой дружбе бывших односельчан можно только позавидовать: они тепло общаются между собой, поддерживают и помогают друг другу.

Сообща архисвятцы собрали большой материал о своей деревне, в котором есть и документы, и старые фотографии, и воспоминания земляков. Николай Андреевич, который сам не раз бывал в Архисвятке и хорошо помнит ее жителей, с энтузиазмом взялся за работу.

Инициативная группа по изданию книги обращается ко всем читателям районной газеты: если кто-то из вас располагает интересной информацией об этой деревушке, расскажите свою историю, позвонив по телефону 8-960-148-58-52, и она обязательно попадет в книгу.