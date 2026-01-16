Наша ЕДДС – лучшая в области

В последние дни ушедшего года в Единой дежурно-диспетчерской службе Добринского округа наградили лучших работников этого учреждения. В церемонии, помимо начальника ЕДДС Ирины Рязанцевой, приняли участие заместитель главы администрации Добринского округа Олег Малыхин и депутат Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

— Вашу работу трудно переоценить, — сказал Олег Николаевич, — так как к вам первым звонят с просьбой о помощи жители нашего округа. И благодаря вашему высокому профессионализму люди верят, что они ее получат.

Коллективу ЕДДС Добринского округа в лице ее руководителя И.Б. Рязанцевой вручили награду в номинации «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования Липецкой области по итогам 2025 года».

Чуть ранее на подведении итогов в Липецке главе Добринского округа Александру Пасынкову ее вручил губернатор региона Игорь Артамонов, отметив высокую результативность работы нашей ЕДДС.

К слову, это не первая ее награда такого уровня. По словам Ирины Борисовны, за последние 5 лет наша единая дежурно-диспетчерская служба лишь единожды занимала второе место. Работник учреждения Валентина Родионова в аналогичном конкурсе среди сотрудников ЕДДС региона также заняла первое место.

Мария Злобина, Татьяна Вишнякова и Ольга Обухова были удостоены благодарности Центра обработки вызовов системы «112» Липецкой области». А Ирина Щеглеватых, Мария Злобина и Светлана Бокарева получили почетные грамоты администрации Добринского округа.