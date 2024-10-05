Так от души говорим мы о замечательном человеке, Учителе с большой буквы и нашем классном руководителе Зое Аркадьевне Требунских.

Она всегда приветлива, энергична и доброжелательна. Никого не оставит без внимания, с уважением относится к каждому ученику и дарит частичку своей души. Учит нас всегда быть честными, справедливыми и трудолюбивыми.

По специальности Зоя Аркадьевна — учитель французского языка. Она — настоящий профессионал своего дела! Под ее руководством реализуется множество проектов и творческих конкурсов. Это делает нашу школьную жизнь насыщенной и по-настоящему интересной.

А какие интересные классные часы проводит с нами Зоя Аркадьевна! Всегда находит, чем удивить. Благодаря ей наш класс очень сплоченный и дружный, а это тоже помогает в учебе.

Мы уже стоим на пороге взрослой жизни и этот учебный год в школе для нас выпускной. В преддверии профессионального праздника хочется сказать слова благодарности любимому учителю. Ваш благородный и созидательный труд помогает нам ориентироваться в таком стремительном и динамичном мире и выбрать свой дальнейший путь. Вы сочетаете в себе мудрость, молодость души, креативность и в то же время невероятную скромность, являясь для нас примером во всем.

Желаем Вам и всем учителям лицея крепкого здоровья, творческих побед, оптимизма. Пусть школа для Вас будет местом силы и ярких эмоций, а ученики — благодарными и успешными!

11 класс лицея №1 п. Добринка.

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СПРАВКА

Зоя Аркадьевна Требунских — выпускница Добринской средней школы №1. Выбрав профессию учителя, окончила Липецкий пединститут и вернулась работать на малую родину. Ее общий трудовой стаж — 36 лет. 32 года из них преподает французский язык в лицее №1 (своей бывшей родной школе).

Зоя Аркадьевна — обладатель президентского гранта «Лучшие учителя России», награждена министерской грамотой, имеет нагрудные знаки «Заслуженный работник просвещения» и «Лучший наставник в области инноваций», другие награды.