Наша полиция нас бережёт

В минувший вторник в России отмечали День сотрудника органов внутренних дел. В посёлке Добринка по этому случаю прошли масштабные торжества. Центральным событием стал большой праздничный концерт в окружном Доме культуры. Он собрал действующих полицейских, ветеранов МВД, а также жителей и гостей посёлка.

Праздник открыли официальной частью — чередой поздравлений и церемонией награждения.

— Уважаемые коллеги, — сказал в адрес своих подчинённых начальник ОМВД России «Добринский», подполковник полиции Игорь Ростовцев, — от всей души поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел. Каждый из вас ежедневно стоит на страже закона и порядка, нередко рискуя собой ради спокойствия и безопасности наших жителей. Спасибо за вашу самоотдачу, за стойкость в непростых ситуациях, за умение принимать верные решения там, где цена ошибки особенно высока. Особая благодарность нашим ветеранам. Ваша школа, опыт и принципы стали надёжной опорой для новых поколений сотрудников. И отдельное спасибо семьям наших полицейских: именно их поддержка и понимание дают нам силы справляться с любой нагрузкой. Желаю всем крепкого здоровья, выдержки и спокойствия на дежурствах. Пусть каждый рабочий день завершается благополучно, а дома всегда ждут тепло, уют и любящие люди.

Затем Игорь Анатольевич вручил почётные грамоты руководства отдела за добросовестное исполнение служебных обязанностей Алексею Полянскому, Александру Тарабцеву, Елене Глотовой, Максиму Улыбышеву, Алексею Васильеву, Сергею Асанову. За высокие показатели в оперативно-служебной деятельности ценным подарком был награждён Александр Ерёмин.

Медали МВД России «За отличие в службе» 3 степени получили Тимур Кабанов, Александр Кикин, Александр Нархов, Алексей Немцов, Алексей Окороков, Евгений Гаршин.

Звание старшего лейтенанта было присвоено Артёму Донских. Звание капитана получила Екатерина Гущина. Первое офицерское звание — младший лейтенант присвоили Руслану Токареву.

А юной Ане Губиной, которая уже второй год подряд становится победительницей конкурса «Мои родители работают в полиции», И.А. Ростовцев вручил мягкую игрушку.

Тёплые слова в адрес сотрудников прозвучали от главы Добринского округа Александра Пасынкова и председателя Совета депутатов Сергея Григорьева.

— Спокойствие наших граждан, — подчеркнул Александр Николаевич, — напрямую зависит от вашей работы. Сотрудники полиции ежедневно проявляют мужество, рискуя собой ради соблюдения закона и порядка на территории Добринского округа. Большое спасибо ветеранам МВД, которые остаются в строю и передают свои знания и опыт молодым сотрудникам. Желаю каждому сотруднику отдела крепкого здоровья, спокойных дежурств и уверенности в том, что дома их всегда ждёт надёжный тыл.

От администрации Добринского округа почётные грамоты за образцовое исполнение служебного долга, защиту прав и интересов граждан, а также за достигнутые результаты в работе получили Спартак Быков, Максим Кирилов, Иван Бредихин, Алёна Кечко, Сергей Михалёв, Надежда Некрасова, Юлия Губина, Виталий Рыбаев, Алексей Незнамов, Олег Пеленицин, Виктор Жаворонков.

К поздравлениям присоединились прокурор Добринского района Максим Зиборов, председатель районного суда Галина Перелыгина, член общественного совета при ОМВД и настоятель Никольского храма посёлка Добринка протоиерей Александр Адоньев.

Свои добрые слова коллегам адресовала и майор милиции в отставке Тамара Заичкина.

Особое внимание на праздничном торжестве уделили семьям сотрудников, которые сейчас несут службу в Северокавказском регионе.

Творческая часть праздника наглядно показала, что профессиональные навыки добринских полицейских далеко не единственная их сильная сторона.

Музыкальные номера в исполнении самих сотрудников полиции и артистов из Добринки вызывали у зрителей бурные аплодисменты.