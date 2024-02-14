В этом году липецкие профсоюзы отмечают знаменательную дату — 70 лет со дня образования профобъединения, в которое входят работники разных отраслей.Кто и как защищает сегодня интересы человека труда и почему стоит вступить в профсоюз? Об этом наш разговор с председателем Федерации профсоюзов Липецкой области Ларисой КУДАЕВОЙ.

— Лариса Викторовна, советские профсоюзы были самой массовой общественной организацией, объединявшей на добровольных началах более 98% трудящихся. Они обладали большими правами и реально стояли на защите интересов работающих граждан. Старшее поколение до сих пор помнит, как за счет профсоюза они получали путевки в санатории, а их дети — в пионерские лагеря, профкомы участвовали в распределении жилья, следили за охраной труда на производстве, организовывали экскурсионные поездки по стране и т.д. А какие функции выполняют профсоюзные организации сегодня?

— Профсоюзы — по-прежнему самая многочисленная общественная организация в России, которая вносит огромный вклад в социально-экономическую стабильность общества. Задачи профсоюзных организаций в современных условиях те же, что были всегда. Главная из них — защита интересов человека труда.

Правда, в разные годы приоритеты немного смещались в ту или иную сторону. Например, в 50-е упор делался на организацию соцсоревнования, в 70-е — совершенствование общественных отношений и воспитание нового человека, в 80-е — жилищное строительство… В последние годы большое внимание уделяется правовой защите и консультированию работников нашими юристами, контролю за соблюдением работодателем трудового законодательства, положений коллективного договора, своевременному повышению заработной платы… Но не сбрасываются со счетов и такие вопросы, как охрана труда, оздоровление членов профсоюза и отдых их детей в лагерях, организация досуга, вовлечение в культурные и спортивные мероприятия.

— По каким вопросам обращаются за помощью к юристам члены профсоюза в нашей области?

— Взыскание незаконно не выплаченных премий, восстановление в должности, обжалование в суде решений пенсионного органа об отказе в назначении досрочной страховой пенсии по старости, помощь пострадавшим на производстве работникам, расследование несчастных случаев. Однажды профсоюзные юристы разбирали ситуацию, когда работодатели «забыли» проиндексировать оклады своим подчиненным.

Словом, наши специалисты оказывают юридическую помощь работникам, попавшим в проблемную ситуацию, и могут представлять их интересы в суде.

— Лариса Викторовна, какие преимущества дает работнику членство в профсоюзной организации?

— Во-первых, нужно помнить, что профсоюзная ячейка — это сила, которая придает нам уверенности. Когда мы едины, мы непобедимы. И это не просто высокие слова. Профсоюз становится барьером на пути каких бы то ни было перегибов со стороны работодателя. К примеру, человека не могут сократить или уволить без согласия профсоюзной организации. Она же участвует в разработке и подписании коллективного договора, закрепляющего социальные гарантии работников (я бы даже назвала его «Конституцией предприятия»), следит за тем, чтобы вносимые в него дополнительные соглашения не были хуже предыдущих.

А, вообще, лучшая агитация за вступление в наши ряды — реальные дела. О том, чем мы занимаемся, ознакомиться с нашими документами, мероприятиями и проектами можно на сайте Федерации профсоюзов Липецкой области (fplo@mail.ru).

— От чего зависит эффективность работы той или иной профсоюзной организации?

— Самая продуктивная профсоюзная ячейка получается, когда инициатива ее создания исходит от самих людей. Многое в работе профсоюзных первичек зависит и от их лидеров, насколько они инициативны и деятельны. Он должен знать основы трудового законодательства, быть принципиальным, авторитетным, коммуникабельным. Ну и, главное, важно, чтобы это был человек неравнодушный, всегда готовый прийти на помощь.

Ведь по большому счету профсоюзный лидер — это связующее звено между работодателем и трудовым коллективом. Он должен донести чаяния работников до руководителя и вместе с ним найти решение, которое удовлетворит всех и позволит избежать трудовых споров и конфликтов.

— Хороший работодатель, по-вашему, какой?

— Тот, который социально ориентирован, открыт для диалога, уделяет большое внимание интересам трудового коллектива: достойной заработной плате, охране труда, организации отдыха и досуга… Замечательно, если у профсоюза и руководителя коллектива общие задачи и цели.

— Куда идут профсоюзные взносы?

— Без финансовой составляющей не может существовать ни одна общественная организация. Профсоюзные взносы — это 1% от заработной платы. Члены профсоюза отчисляют взнос на уставную деятельность организации, на солидарную помощь.

К сожалению, еще встречается потребительское отношение к профсоюзу. Кто-то не вступает в него или выходит из его рядов из соображений: «Что мне с этого, какие выплаты, путевки, преференции получу?». Мол, лучше сэкономлю эти деньги для себя. Но эти взносы как раз и перечисляются на себя и своих коллег. На моральную, материальную и юридическую поддержку.

Финансовая деятельность профсоюзов всегда прозрачна. В каждой организации избирается контрольно-ревизионная комиссия, которая следит за расходованием денежных средств и готовит подробный отчет для членов профсоюза. Профсоюзный комитет — руководящий орган, также отчитывается перед своими единомышленниками.

— Профсоюзы поддерживают государственную политику и инициативы в самых разных областях…

— Да, это так. Сейчас мы активно включились в реализацию мероприятий, посвященных объявленному Президентом Году семьи, оказываем помощь участникам специальной военной операции, не забывая и о других сферах, где можем внести свой вклад.

И всегда, во все времена, независимо от экономической формации, липецкие профсоюзы достойно выполняли свою главную задачу — защита прав и интересов Человека труда.

Наша справка

Федерация профсоюзов Липецкой области объединяет 16 членских организаций, в состав которых входят 1037 первичных и объединенных профсоюзных организаций с общей численностью 113 тысяч человек.

В Добринском районе действует 29 первичных профсоюзных организаций. Самые многочисленные из них — это профсоюз работников образования и здравоохранения.

Профсоюз гарантирует: