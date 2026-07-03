Наши сёла становятся краше

В селе Дурово завершается второй этап обустройства парка памяти погибших воинов имени Сергея Кабанова. Работы ведутся по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Как сообщила начальник Дуровского теротдела Любовь Жданова, на сегодня в парке полностью смонтирована система уличного освещения. На десяти световых опорах в темное время суток загораются современные декоративные светильники. Кроме этого, входная группа парка пополнилась новой кованой аркой.

В спортивной зоне, на баскетбольной площадке, укладывают искусственное покрытие. На очереди — монтаж и установка двух специальных башен, на которых закрепят баскетбольные щиты и кольца. С двух сторон мини-арены уже появились места для болельщиков. Согласно плану в парке отведено место для площадки с уличными тренажерами. Ее появление в общественном пространстве — дело ближайших недель.

Сейчас парк поделен на три зоны: детскую, зону отдыха и спортивную. В парке есть пешеходные дорожки, ротонда, детская площадка с песочницей и горкой, лавочки, теннисный стол, беседка под старыми яблонями. У входа установлен мраморный монумент с портретом Сергея Кабанова и стенд с рассказом о его подвиге.

Напомним, что в строительстве парка имени Сергея Кабанова принимали участие администрация сельского поселения и сельхозпредприятия. Не остался в стороне руководитель ООО «Добрыня» Владимир Арустамов, оказавший финансовую помощь. Неравнодушный руководитель ООО «Гелиос» Геннадий Крутских также может занести себе в актив участие в масштабном проекте. Депутат Липецкого областного Совета депутатов взял шефство над парком, постоянно оказывает спонсорскую помощь и при необходимости выделяет технику.