Нашла коса на камень

В День рождения Добринского округа на стадионе «Колос» прошел матч, в котором коса нашла на камень.

В присутствии многочисленных болельщиков интрига в борьбе за золото чемпионата Липецкой области по футболу, похоже, умерла. В центральном поединке второго круга измалковский «Восход» с хоккейным счетом обыграл паршиновский «Родник» и оторвался от своего ближайшего конкурента на 7 очков.

Встреча получилась богатой на голы: уже в первом тайме «Восход» забил пять мячей, пропустив лишь однажды. Во второй половине паршиновцы попытались устроить погоню, игра приняла открытый и обоюдоострый характер. Итог матча на добринском

стадионе – 9:6 в пользу «Восхода». Весьма необычный счет для команд, делящих первое-второе место в нынешнем чемпионате.

По дублю в составе победителей оформили Павел Душкин, Вячеслав Агибалов и Константин Глухов (он реализовал два 11-метровых), по мячу забили Дмитрий Кольцов, Денис Кимстач и Валерий Бровченко (с пенальти). У «Родника» три футболиста отличились по два раза: это Евгений Барбашин, Владислав Викулин (один гол с пенальти) и Артём Явкин.

И ВНОВЬ – ВТОРЫЕ

Не порадовал своих болельщиков и добринский «Альтаир».

Встречаясь в областном центре со своим извечным соперником, а также постоянным обидчиком, липецким «Янтарем», наши ветераны уступили со счетом 4:2.

По содержанию прошедшей игры к добринцам претензий не было, они в этот день ни в чем не уступали «янтарным», а вот по исполнительскому мастерству наши ветераны получили массу нареканий в свой адрес. Достаточно сказать, что два угловых у

ворот «Янтаря» обернулись молниеносными контратаками в их исполнении, в результате чего липчане в одиночку убегали к воротам «Альтаира».

Своеобразные футбольные буллиты были реализованы хозяевами поля безукоризненно. Получив фору в два мяча, «Янтарь», несмотря на все усилия игроков приезжей команды, одержал заслуженную победу. А вместе с этим – в очередной раз стал чемпионом Липецкой области по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет.

Наш «Альтаир», к сожалению, третий год подряд довольствовался вторым местом.