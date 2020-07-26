Нашла свое счастье в Германии

Девяностые годы. Непростое время, когда все чаяния россиян сосредоточены в основном на хлебе насущном. Старикам с задержкой платят пенсию, работающие месяцами не видят зарплату. При этом уже поднялся «железный занавес» и наши соотечественники узнали, что можно жить совсем по-другому. Главное — без очередей и полупустых магазинов. А еще иметь возможность свободно передвигаться по миру.

Но пока все это придет к нам, утечет еще немало времени. Поэтому все, кому в те годы удавалось побывать за границей (речь о простых россиянах), считались везунчиками и даже немного авантюристами — ведь они шли не по проторенной дороге.

ПОМОГ ШКОЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ

Наталия Коняшкина родилась в учительской семье. Мама Галина Николаевна учила малышей в Добринской средней школе № 2, папа Тимофей Андреевич был педагогом на станции юных техников. Их единственная дочь решила идти по стопам родителей. В 1997 году Наталия заканчивает исторический факультет Липецкого пединститута и ее направляют в Сафоновскую среднюю школу. Живет в Добринке, на работу добирается на рейсовом автобусе.

— Нужно было быть большим энтузиастом и очень любить свое дело, чтобы работать практически бесплатно, — вспоминает Наталия. — Зарплату, помню, учителя по полгода тогда не получали.

Ее запала хватило на два года. Сменила учительскую работу на административную — методист в отделе образования. Потом недолго преподавала историю в техническом училище. Но деятельная, кипучая натура девушки требовала чего-то другого. Ей всегда грезились путешествия, другие страны. Жить в небольшом поселке, как наш, Наталии, по ее признанию, было тесновато.

И тут в судьбу вмешался случай, изменивший всю дальнейшую жизнь. А помогло хорошее знание немецкого языка.

— Я по сей день благодарна за это ныне покойному Николаю Прокофьевичу Овчинникову, который во второй Добринской школе учил нас иностранному языку и был классным руководителем, — говорит Наталия. — Замечательный педагог: строгий, требовательный, держал нас в ежовых рукавицах. Не жалел времени на нулевые уроки (урок перед уроками). И хотя по немецкому в школе у меня стояла четверка, база была заложена сильная.

На НЛМК приехали немцы по обмену. Своего будущего мужа Наталия встретила на улицах Липецка. Молодой человек не говорил по-русски и не знал, как добраться до почты. Наталия ему помогла. Завязалось знакомство. Вскоре Клаус пригласил русскую подругу в гости в Германию.

— Решиться на такое путешествие было непросто. Это сейчас поездка за рубеж — дело обычное, а тогда я была почти первопроходцем. Посоветовалась с родителями (кстати, мама была не в восторге от идеи) и решила: еду! Даже предположить не могла, сколько трудностей придется преодолеть для этого. Несколько раз ездила в Саратов, чтобы получить на три месяца гостевую визу в Германию, собирала массу справок, документов…

И вот цель достигнута! В руках билет за 140 долларов на автобус в Германию. Он отправлялся из Саратова и за четыре дня доезжал почти до самого Мюнхена. Попутчики — поволжские немцы, которые тогда массово уезжали из России на свою историческую Родину. К слову, наша землячка сильно удивилась, что почти никто из обрусевших немцев не знал своего родного языка. Кто-то говорил, но совсем немного. Забегая вперед, Наталия рассказала, что и сегодня, прожив 20 лет в Германии, многие из них так и не выучили язык своих предков и продолжают общаться на русском. Не сумев адаптироваться в непривычной для себя среде, ходят в русские магазины, смотрят российские телеканалы, получают социальные пособия (языковой барьер мешает найти хорошую работу).

Наталия в городе Бремене рядом с персонажами известной сказки братьев Гримм.

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК

— В Германии я испытала настоящий культурный шок, — вспоминает Наталия. — Клаус жил в г. Бохум — одном из крупнейших в стране. Чистота вокруг необыкновенная, шикарные благоустроенные квартиры, парк, где запросто, не боясь людей, бегают белки и зайцы…

Магазины — это отдельная тема. Тогда в России еще ничего не знали о супермаркетах. Пошла за продуктами и глаза вылезли на лоб. Такого изобилия я никогда раньше не видела. Цены достаточно высокие, но первый порыв был, несмотря на дороговизну, ходить и все складывать в тележку.

Не меньше продуктового изобилия поразила немецкая методика сбора мусора. Здесь его тщательно сортируют. И с непривычки запомнить, что и куда складывать — очень тяжело. Представьте себе: отдельные пакеты для бумаги, старой одежды, пластика, для бутылок — свои емкости. Словом, для человека непосвященного это целая наука.

Чистота и порядок поддерживаются не только благодаря сознательности граждан, но и достаточно строгой ответственности за нарушение общепринятых правил. За выброшенную обертку от конфеты можно заплатить большой штраф, ну а выбросить мусор, например, в парке — вообще преступление.

У нас был сосед Пауль Вихман — старенький генерал, который воевал под Сталинградом. Вынесешь мусор — он следом подходит, открывает крышку контейнера и светит туда фонариком: все ли разложено по правилам. Если что-то не так, звонит в нашу квартиру: «Клаус, носки сюда выбрасывать нельзя, убери». И никто не обижается на такой «контроль»: порядок превыше всего.

ПО ДРУГИМ ПРАВИЛАМ

Гостевая виза подходила к концу, и молодые люди решили официально оформить свои отношения. Расписались в Добринском загсе. Пышного застолья не было, свадьбу отметили в узком семейном кругу.

Вернулись в Германию уже в статусе супругов.

Наталия не собиралась сидеть на шее у мужа и сразу начала искать работу. Языкового барьера у нее не было. А вот институтский диплом не пригодился — слишком большая разница в изучаемых предметах. Переучиваться заново не стала. Так что работать по специальности не пришлось. Выручил русский менталитет.

— Наш человек чем отличается от иностранца? — задает Наталия вопрос, на который сама же отвечает: — он многопрофильный, на чем-то одном не зацикливается и, когда нужно, быстро перестраивается. В начале двухтысячных в Германию много россиян приезжало за иномарками. Это был выгодный бизнес. Начала работать у них переводчиком. Встречала группу и сопровождала ее вплоть до оформления документов. Оплата — 20 евро в час. Позже открыла свою фирму по продаже программного обеспечения для малого бизнеса. Есть желание — будут и возможности.

РУССКАЯ ДУША И НЕМЕЦКИЙ ПРАГМАТИЗМ

Пережила Наталия и утрату: через 6 лет умер муж. Карстэн Здроевски — ее второй супруг, от которого родился сын Алекс-Тимофей. Наша землячка приняла и переняла образ жизни другой страны. И давно уже не удивляется непривычному для русского человека прагматизму и бережливости немцев.

— Люди здесь живут более обособленно, чем в России, — делится с читателями «Добринских вестей» наша собеседница. — Просто так в гости не зайдешь даже к приятелям. Если вас приглашают к себе домой, то заранее обговаривают, что это будет: кофе или ужин. Хозяйка никогда не готовит лишнего, чтобы потом не выбрасывать оставшиеся от обеда блюда.

Супруги Здроевски вместе с родственниками отмечают Новый год.

Однажды на Рождество Наталия пригласила в свой дом человек двадцать гостей — друзей и партнеров мужа по бизнесу. И по русскому обычаю расстаралась, накрыла богатый стол, который буквально ломился от яств: салаты, селедка под шубой, мясо в горшочках, овощные заготовки собственного приготовления и другие разносолы.

— Гости даже не сразу сели за стол, а начали его фотографировать и восхищаться. Ведь немки никогда не будут стоять на кухне часами, чтобы чем-то удивить гостей, тем более закатывать пир на весь мир. Да и праздники здесь отмечают в основном в кругу семьи. Так что то Рождество нашим знакомым запомнилось надолго. К слову, наш дом по-прежнему открыт для друзей, которые без проблем могут приходить к нам в любое время.

Наталия с улыбкой вспоминает, как первое время пыталась наладить свой быт по сохранившимся с детства стереотипам.

— Когда уезжала из Добринки, дача у нас имела одно значение — большой участок земли, где нужно вкалывать, не разгибаясь, все лето, чтобы было чем кормиться зимой. С этой же меркой подошла к своей даче в Германии. Купили дом с участком на Северном море, за 300 км от нашего городка. И я активно начала сажать там помидоры и огурцы. А у соседей на земельных участках — газоны и цветочки. Когда первый год посадила несколько грядок картошки и других овощей, соседи приходили посмотреть на невиданное для них доселе зрелище. Они ведь и не знают, как выглядят те же помидоры не на полках супермаркета. И заготовок на зиму, как у нас, тут никто не делает.

Лет пять, наверно, я закручивала по привычке банки, квасила капусту, пока не поняла бессмысленность своих действий. Все это можно круглый год покупать в магазине. Так что на нашей даче сейчас тоже газон и клумбы.

Так выглядит сегодня дача, на которой Наталия несколько лет назад разбивала небольшой огород.

НАУЧИЛАСЬ ЦЕНИТЬ ВРЕМЯ

Прожив двадцать лет в Германии, Наталия признается, что часто чувствует себя больше немкой, чем русской. У нее даже появились свойственные местным жителям привычки. Например, планировать свой день. Он расписан по часам, что хорошо организует и дисциплинирует. Подъем ранний — в 4 часа утра, потому что нужно выгулять собак (у них два шарпея). Полуторачасовая прогулка-пробежка в парке заряжает бодростью на весь день. Потом семейный завтрак. Муж уходит на работу (у него своя фирма по поставке систем вентиляции для операционных блоков), сын — в школу. Это время, когда можно заняться домашними делами, хватает его на прогулки и спорт.

— Быть домохозяйкой совсем не скучно, если не сосредотачиваться только на быте, — делится Наталия. — Я успеваю за день и себе время уделить, и ребенку, и семейному бизнесу. Алекс серьезно занимается футболом, а мы, родители, поддерживаем его. Вместе с другими мамами на время становлюсь волонтером: готовлю и продаю колбаски для болельщиков, а вырученные деньги идут на развитие футбольного клуба. Кстати, здоровому образу жизни здесь уделяют особое внимание. А еще тщательно следят за своим питанием. Немцы готовы переплатить, но купить качественные, экологически чистые продукты. Наверное, поэтому среди них много долгожителей. Здесь никто не считает себя стариком. В 85 лет люди путешествуют по миру и радуются жизни.

«МЕЧТАЮ ПОКАЗАТЬ СЫНУ ДОБРИНКУ»

Наталия говорит, что в Германии усвоила еще одно полезное для всех правило — сдерживать свои эмоции и ничего не делать сгоряча. То есть, прежде чем что-то сказать, нужно трижды подумать.

Но русская душа, нет-нет, да и возьмет верх над трезвым расчетом. Особенно это проявляется в воспитании сына. Немцы не слишком балуют своих детей, даже держат их немного на расстоянии. Обнять, приласкать — такого не увидишь, особенно если в семье растет мальчик.

— Но это точно не про меня. Муж даже иногда недовольно ворчит, мол, из-за твоих нежностей сын у нас вырастет мягким человеком. Но я не представляю, как можно растить детей без ласки.

Алекс знает о своих русских корнях, правда, язык мы с ним не выучили, только несколько слов и фраз, чтобы поговорить с дедушкой Тимофеем по телефону. Тот приезжал к нам в гости пару раз, но навсегда остаться не хочет. А сама я была в Добринке шесть лет назад. Честно говоря, не сразу узнала родной поселок, такие перемены: дорожки из плитки, супермаркеты… Связь с родиной, школьными и институтскими друзьями поддерживаю в основном через интернет. В этом году хотела сына в Добринку привезти, но из-за коронавируса уже не получится.

Сын нашей землячки Алекс-Тимофей всерьез увлекается футболом и мечтает побывать на Родине мамы.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Как известно, тема войны для немцев под негласным запретом. Но для живущих здесь людей с русскими корнями День Победы — великий праздник.

— И наша семья в этом смысле не исключение, — говорит Н. Здроевски. — Мой дедушка по маминой линии Николай Васильевич Юрков воевал на фронте. Был десантником, отморозил пальцы на ногах. Домой вернулся живым.

Дедушка с папиной стороны в войну растил для фронта хлеб, был комбайнером и тружеником тыла. Так что 9 Мая испытываю особое чувство гордости за свою Родину и предков. Здесь наш День Победы не отмечают. Но в этом году гуляла 9 мая в парке и вдруг слышу, как компания русских сидит на лавочке и поет до боли знакомую песню: «День Победы, как он был от нас далек…». Слезы навернулись на глаза…

Ольга ФРОЛОВА.

Фото из архива Наталии Здроевски (Коняшкиной).