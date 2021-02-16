Собранные Елецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 32-летнему местному жителю, виновному в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего).

Следствием и судом установлено, что 19 сентября 2020 года подсудимый, воспользовавшись отсутствием супруги, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её 4-летней дочери. На месте преступления его застала мать девочки, вернувшись раньше времени с работы, и сообщила о произошедшем в следственные органы.

Установлено, что фигурант ранее судим за кражи и грабежи. На время предварительного следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. От дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, не свидетельствовать против себя.

Вместе с тем следствием проведена кропотливая работа по сбору доказательственной базы, в основе которой показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы.