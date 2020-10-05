Насколько сильно выросли цены на вторичное жилье в Липецке?

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» подвели итоги III квартала на рынке вторичного жилья в 70 городах с населением более 300 тыс. человек. Авторы исследования пришли к выводу, что вслед за новостройками стала дорожать и «вторичка». Цена квадратного метра вторичного жилья за квартал в среднем выросла на 1,4%, а с начала года – на 2,2%.

Лидером роста цен стал Магнитогорск, где стоимость вторичного метра за последние три месяца увеличилась на целых 4,7%, а средняя цена квартиры – и вовсе на 7,5%. Также отличились Череповец (+4,2% за «квадрат»), Севастополь (+4,1%) и Челябинск (+3,9%). На 3,4% подорожали Москва, Нижний Новгород и Тольятти.

Липецк в списке из 70 городов расположился на 49 месте. Цена за квадратный метр там составляет 47 тысяч рублей и за последние три месяца там выросла на 0,2%, с начала года – на 2%.

Средняя цена квартиры на вторичном рынке в Липецке – 2 586 242 рубля. Прирост цены за квартал составил 2,8%, за 9 месяцев с начала года – 4,7%.