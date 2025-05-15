Наследники Победы

Добринские лицеисты, члены патриотического клуба «Наследие», накануне Дня Великой Победы провели открытое заседание на площади Воинской Славы.

Есть в истории нашей Родины события, которые навсегда останутся в памяти людей, а время только подчеркивает их величие. Юные лицеисты посетили святое для всех добринцев место, чтобы отдать дань памяти тем, кто погиб на войне, кто отдал жизнь, чтобы мы жили счастливо.

Гостем торжественной линейки стал представитель военного комиссариата по Добринскому району, участник СВО, лейтенант Иван Ковыльников.

— Всем фронтовикам и ветеранам, — сказал он, — мы обязаны тем, что живём под мирным небом. Вечная память и вечная слава павшим героям в бою. И сегодня мои сослуживцы с честью защищают исторические рубежи нашей Родины, ежедневно отражая вражеские атаки, нанося мощные ответные удары и спасая мирных жителей под обстрелами противника. Справляться со всеми испытаниями им помогает поддержка близких, а также всей страны.

Там же, на площади, патриотический клуб «Наследие» получил от районного военкомата благодарность за добросовестную работу по патриотическому и нравственному воспитанию молодого поколения. После минуты молчания дети возложили цветы к обелиску героям Великой Отечественной войны. Заседание клуба продолжилось в информационно-библиотечном центре лицея. Ветеран педагогического труда Валентина Ильина рассказала о своих родных, участниках Великой Отечественной войны, и пожелала всем мирного неба над головой.

С ответным словом выступили юные «наследники», прочитав стихотворение Сергея Каргашина «Я — русский!».