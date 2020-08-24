Наставничество станет элементом системы развития молодых липецких управленцев

В рамках HR-форума управление государственной службы и кадровой работы провело в большом зале очередную встречу с представителями структур администрации Липецкой области и исполнительных органов государственной власти региона. Приветствуя собравшихся, заместитель начальника управления госслужбы и кадровой работы администрации Липецкой области Елена Соломахина напомнила, что неделю назад стартовал проект, состоящий из нескольких модулей. Он посвящен актуальным вопросам развития кадровой работы, поиску новых подходов и HR-технологий, стратегиям эффективного управления персоналом.

Как сообщили в управлении государственной службы и кадровой работы, актуальность темы встречи определяется особым вниманием, которое федеральное и областное руководство уделяет поддержке молодых специалистов, подготовке высококвалифицированного кадрового резерва. Одним из эффективных инструментов решения поставленной задачи является передача профессионального опыта и знаний старшего поколения молодым сотрудникам.

В Липецкой области наставничество как один из наиболее популярных методов обучения персонала и необходимый элемент в работе любой организации активно возрождается, отметили в управлении. Залог успеха заключается в вовлеченности и активности как наставников, так и воспитанников. На встрече были представлены методики организации наставничества и основных инструментов, необходимых для использования в ходе реализации проекта и способных помочь в решении задач.

«К государственным служащим предъявляются высочайшие требования. Для успешной реализации задач по качественному развитию региона и повышению уровня жизни населения необходимы все более компетентные управленцы», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.