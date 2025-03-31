Наставник ты, а значит — старший друг

В лицее №1 п. Добринка прошел семинар «Организация системы межшкольного наставничества в рамках проекта «Школа Минпросвещения России».

Межшкольное наставничество в нашем районе только-только зарождается. Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России создал «Наставническую лигу» из числа школ-лидеров (школ-наставников).

В нашем районе таким образовательным учреждением по праву стал лицей №1 п. Добринка. Взаимодействуют с ним в проекте две школы — с. Талицкий Чамлык и ст. Хворостянка.

Региональным куратором команды школ Добринского района является специалист Института развития образования Липецкой области И.В. Китаева.

В лицее создали группу педагогов, которые ведут работу по наставничеству. В нее вошли представители администрации учреждения, руководители методических объединений, педагоги с высшей категорией и с категорией «педагог-наставник» и «учитель-методист».

Прежде чем начать совместную работу, в указанных сельских школах был проведен своеобразный аудит: выявлены проблемные места, намечен планируемый результат, разработан комплекс мероприятий и, конечно же, составлен план совместной работы. Всё это было подчинено единственной цели — создать равные качественные условия обучения и воспитания для каждого школьника независимо от места нахождения образовательной организации.

К реализации намеченного приступили с начала 2024-2025 учебного года.

По проблеме соответствия педагогических средств, содержания уроков в 10-11 классах Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования было организовано взаимопосещение уроков педагогами лицея и Талицкой школы. Учителя, работающие со старшеклассниками, получили консультативную и методическую помощь. Руководители методических объединений лицея дали рекомендации по разбору сложных заданий по целому ряду предметов при подготовке к государственной итоговой аттестации.

Заместитель директора лицея Е.В. Скоморохова провела обучающий семинар с классными руководителями двух сельских школ, участвующих в реализации проекта, с целью повышения качества программно-методического обеспечения воспитательного процесса. В середине января она организовала и провела круглый стол с хворостянскими педагогами, где участники рассмотрели методические аспекты разработки программ дополнительного образования для школьников с учетом ресурсов и возможностей школы-реципиента.

Директор лицея Т.М. Селиванова обсудила с администрацией школы с. Талицкий Чамлык вопросы введения с 1 сентября следующего учебного года углубленного изучения биологии в 7 классе.

Обо всем этом в коротком 10-минутном докладе рассказала участникам семинара Т.М. Селиванова.

А потом началось самое интересное.

Вместе с пятиклассниками и их учителем истории Н.О. Бессоновой мы все оказались в Древней Греции в 490 году до н.э. и стали свидетелями Марафонской битвы.

45-минутный урок, умело выстроенный молодым педагогом (в школе Наталья Олеговна лишь второй год) пролетел как один миг. У детей не было времени, чтобы тоскливо рассматривать пейзажи за окном, зевать, потому что скучно, заниматься чем-то другим, кроме как захватывающей битвой греков с персами.

Каждый из учеников был активно вовлечен в тему.

— Вам понравился урок? — под занавес спросила учительница.

Ответ ребята продемонстрировали, поднимая вверх смайлики: с улыбкой или со скучной гримассой.

— Сережа, что тебе не понравилось в проведенном уроке? — спросила Наталья Олеговна у парнишки, поднявшего смайлик с «кислой» физиономией.

— Устал. Весь урок сам думал, — прозвучал ответ.

По-моему, такая оценка — высшая похвала молодому педагогу.

Кстати, Н.О. Бессонова сама выступала в роли реципиента, а ее наставником с первых дней работы был и остается учитель истории А.П. Лазарев. Он же теперь выступает наставником и у педагога из школы-реципиента ст. Хворостянка А.И. Матвеенковой, которая на семинаре детально проанализировала урок своей коллеги из лицея.

Участники семинара высоко оценили и урок биологии в 9 классе, который провела Т.А. Пешкова, являющаяся наставником.

Она пригласила старшеклассников в импровизированную научно-исследовательскую лабораторию. И хотя лаборатория импровизированная, но микроскопы, реактивы — настоящие. Педагог предложила в каждой группе школьников (класс расположился за тремя большими столами в кабинете «Точка роста») выбрать технолога, химика, врача. Именно они после проведенных коллективных исследований расскажут и докажут, насколько полезны для человека предлагавшиеся для эксперимента некоторые продукты питания.

За каждый правильный ответ педагог награждала группу каким-либо фруктом (тема касалась витаминов и их роли в жизни человека). К концу урока на каждом столе в специально для этого случая подготовленных корзиночках оказалось немало полезных вкусностей.

По предложению учителя ребята сами оценили свою работу на уроке. И все 15 человек без лишней скромности поставили себе «пятерки». А участники семинара аналогичной оценкой охарактеризовали качество проведенного урока.

— Вы — настоящий профессионал, — такую высокую оценку получила Т.А. Пешкова от регионального куратора И.В. Китаевой (кстати, выпускницы данного лицея).

Посещение занятий в биотехнологической лаборатории (единственной в районе, оснащенной, как и подобает настоящей лаборатории) впечатлило школьников из сельских школ-реципиентов.

— У нас тоже есть лаборатория, но она ни в какое сравнение не идет с тем, что мы здесь увидели, — высказалась Яна Черникина, учащаяся СШ с. Талицкий Чамлык.

— А у нас никакой нет, — огорченно добавил девятиклассник из Хворостянки Кирилл Стрельников.

Примечательно, что руководитель лаборатории — педагог дополнительного образования А.М. Климентова — наряду с учащимися медицинского класса (о том, что он создан на базе лицея, мы уже рассказывали нашим читателям) пригласила на занятия и сельских ребят. Добринцы выступали при этом как наставники, а учащиеся из Хворостянки и Талицкого — как реципиенты. Иными словами, отрабатывался блок «Наставничество: ученик-ученик». Всё было настолько естественно, старшеклассники так быстро нашли общий язык, что трудно было даже вычислить, кто из ребят представлял хозяев, а кто находился в гостях.

Работали все в тесном контакте. Алла Михайловна обращалась к школьникам только по имени-отчеству.

— По-другому нельзя: они здесь специалисты, — объяснила сей факт руководитель лаборатории. — Мы коллеги, ведь добринские старшеклассники — дипломированные лаборанты химико-бактериологического анализа.

Такую профессию (и соответствующий документ) ребята получили, завершив учебу на базе Центра опережающей профессиональной подготовки г. Липецка и сдав квалификационные экзамены.

— Некоторым выпускникам нашей школы тоже не помешала бы подобная квалификация, — заметила учитель биологии СШ с. Талицкий Чамлык С.Н. Попова. — Они планируют стать медиками.

Кстати, это замечание Светланы Николаевны не осталось незамеченным. Уже здесь, на семинаре, обсуждался вопрос об организации выездных занятий для сельских школьников на базе биотехнологической лаборатории лицея.

Семинар, организованный на базе лицея №1 п. Добринка по инициативе Института развития образования (ИРО) Липецкой области, показал: создание «Наставнических лиг» из числа школ-лидеров — дело нужное и полезное. Этот проект ориентирует на лучшие, передовые, наиболее эффективные практики в системе образования.

— В процессе реализации данного проекта мы решаем основную его задачу: обеспечиваем единое образовательное пространство для каждого ребенка, соблюдаем его конституционное право на получение качественного и доступного общего образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, — сказала, подводя итог семинару, И.В. Китаева.