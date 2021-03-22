Национальный антитеррористический комитет отметил свое 15-летие. Новая система противодействия терроризму была создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму» и Федеральным законом Российской Федерации от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму». В составе НАК в каждом субъекте РФ сформированы антитеррористические комиссии и оперативные штабы, выполняющие специальные задачи по противодействию терроризму.

За 15-летний период в рамках деятельности антитеррористических комиссий и оперштабов неоднократно поднимались острые вопросы состояния антитеррористической защиты социально значимых и иных объектов региона, рассматривались актуальные проблемы совершенствования подготовки органов власти и населения к действиям в условиях внезапных террористических проявлений или совершения террористических актов.

Оперативным штабом в Липецкой области проведено свыше 50 антитеррористических учений на различных объектах органов государственной власти, промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей. В проведении учений неоднократно принимали участие сотрудники подразделений спецназа ФСБ России.

Антитеррористические тренировки, в том числе в муниципальных образованиях области, проводятся на постоянной плановой основе.

Пристальное внимание уделяется разработке паспортов безопасности и усилению мер по антитеррористической защищенности объектов (территорий) региона.

Результатом повседневной работы антитеррористических комиссий и оперативных штабов Липецкой области является постоянная готовность всех заинтересованных органов к действиям по пресечению террористических угроз.