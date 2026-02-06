Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» открывает новые возможности для бизнеса Липецкой области

С 2025 года в России реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика», ключевой задачей которого является создание благоприятных условий для развития предпринимательства.

В Липецкой области нацпроект уже стал действенным инструментом поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя комплексные решения для роста и инноваций. Цели и задачи проекта: системная поддержка предпринимателей на всех этапах развития, улучшение деловой среды и снижение административных барьеров, создание условий для масштабирования, внедрения инноваций и выхода на международные рынки.

Меры нацпроекта рассчитаны на самый широкий спектр инициатив: от стартапов студентов до программ модернизации крупных промышленных предприятий. Наиболее популярными среди предпринимателей региона в прошлом году стали образовательные программы (обучение и консалтинг), финансовая поддержка (льготные займы), презентационная помощь (выставки и бизнес-миссии).

Центром притяжения остается центр «Мой бизнес». Только в 2025 году его услугами воспользовались 2,3 тыс. предпринимателей, самозанятых и физических лиц. Им было оказано 2,9 тыс.услуг, включая 244 точечные услуги – от разработки сайтов и рекламной полиграфии до сертификации продукции.

«Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика» — это мощный ресурс для наших предпринимателей. Мы видим реальный результат: сотни бизнес-идей получают поддержку. Наша задача — чтобы каждый, кто хочет развивать своё дело в Липецкой области, знал об этих возможностях и мог ими воспользоваться», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На реализацию нацпроекта в Липецкой области в 2026 году выделено 13 млн рублей. Акцентр будет сделан на расширение доступа малого и среднего бизнеса к льготному финансированию в приоритетных отраслях, стимулирование обрабатывающих и высокотехнологичных производств, комплексную поддержку участников СВО, планирующих открыть или масштабировать собственное дело.

Узнать подробности можно в центре «Мой бизнес» по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, 8. Телефон горячей линии: 8-800-301-76-75 (звонок бесплатный).