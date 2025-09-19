Нацпроект «Инфраструктура для жизни» меняет места отдыха в самых отдалённых сёлах Липецкой области

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» помогает менять любимые места отдыха в самых отдалённых сёлах Липецкой области. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта, завершена вторая очередь благоустройства Нижнего парка в Волово.

В парке заменили старое покрытие пешеходных дорожек, установлены современные уличные светильники и скамейки, высажены ели и туи. Подрядчик завершил монтаж детского игрового комплекса с конструкцией из безопасных материалов. Обновилось и расширилось основание смотровой площадки.

В следующем году в Нижнем парке Волово установят беседки, колодезные домики, гамак и другие элементы благоустройства.

«Для нас важно, чтобы каждый житель Липецкой области, независимо от того, живёт он в городе или селе, чувствовал заботу о нём и видел позитивные изменения, и нацпроект помогает нам в этом», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.