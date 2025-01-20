Нацпроект «Культура» в Липецкой области в 2024 году исполнен на 100%. Как сообщили в министерстве культуры региона, в прошлом году на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта из федерального бюджета было выделено 484 млн рублей.

Прошедший год запомнился проведением капитальных ремонтов четырех сельских ДК, реконструкции концертного зала «Октябрь», капремонта Добринской детской школы искусств. Были созданы две модельные библиотеки — в Усмани и селе Ломовое Чаплыгинского района, приобретено оборудование для Липецкого областного краеведческого музея, Елецкого областного колледжа искусств имени Т.Н. Хренникова, виртуального концертного зала в Чаплыгине. Современным световым и звуковым оборудованием оснастили государственный академический театр драмы имени Л.Н. Толстого и два муниципальных театра — Липецкий драматический и «Бенефис» в Ельце. Также оказана поддержка сельским учреждениям культуры и их сотрудникам, организовано обучение специалистов.

«Национальный проект «Культура» завершил свое действие. Реализация новых задач будет проводиться в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Впереди у региона – большие планы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В частности, в липецком регионе продолжат создавать модельные библиотеки, развивать сеть культурно-досуговых учреждений, проводить модернизацию театров, оснащение музеев и школ искусств. В 2025 году в Липецке появится ещё одна школа креативных индустрий.