Нацпроект «Молодёжь и дети» поможет со вторым этапом капремонта лицея села Хлевное

Второй этап капремонта лицея в селе Хлевное будет профинансирован нацпроектом «Молодёжь и дети». На работы выделено почти 107 миллионов рублей.

На первом этапе обновились общественные пространства — актовый, хореографический и спортивный залы, а также столовая и санитарные комнаты. В коридорах заменили освещение, смонтировали подвесные потолки, уложили плитку, обновили лестничные проёмы, провели внутреннюю отделку. Аналогичные работы будут в классных комнатах, но уже в рамках второго этапа преображения учреждения. В аудиториях установят новую мебель, интерактивные панели, раздвижные доски, закупят новые учебные пособия. С ремонтом также зайдут на цокольный этаж: переделают кабинеты труда и музыки. «Перезагрузка» ждёт и территорию вокруг лицея.

В лицее — 902 ученика. Педагогический коллектив состоит из 100 специалистов. Работает школьный театр, два музея, спортклуб и информационный библиотечный центр.

«Благодаря нацпроекту мы сделаем этот лицей ещё комфортнее и современнее. Связь между обстановкой, в которой учатся школьники, и уровнем образовательного процесса бесспорна. И всё это — инвестиция в будущее наших детей», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов по итогам посещения учреждения.