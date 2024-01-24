Новые возможности для развития юных жителей Липецкой области появляются благодаря нацпроекту «Образование», инициированному Президентом России. За последние четыре года в регионе создано 7024 новых места дополнительного образования детей. Это означает, что ребята присоединились к современным творческим объединениям, студиям и секциям, оборудованным всем необходимым при поддержке федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Как сообщили в управлении образования и науки региона, в 2024 году планируют открыть еще 1500 новых мест дополнительного образования. Творческие объединения появятся в Центре дополнительного образования Липецкой области, Спортивно-туристском центре и Центре «ЭкоМир». Секции дополнительного образования будут созданы в Грязинском техническом колледже, Липецком машиностроительном, Липецком металлургическом и Чаплыгинском аграрном колледжах. Особое внимание будет уделено учреждениям, в которых воспитываются дети с особыми образовательными потребностями. Центр образования, реабилитации и оздоровления, Центр непрерывного образования обучающихся с особыми образовательными потребностями «Траектория», специальная школа-интернат в селе Вторые Тербуны и специальная школа-интернат в Ельце получат значительную поддержку.

Кроме того, в учреждениях образования Липецкой области по нацпроекту в этом году откроются новые спортивные секции, три театральные студии, музей СВО «Мы из династии солдат», который распахнет двери в Чаплыгинском аграрном колледже, а также творческие объединения «РАСТем с природой», «Время агро», «Ландшафтное бюро», «Экомониторинг» и целый ряд других. Они примут юных липчан в новом учебном году. «Наша задача – обеспечить возможности для самореализации каждого ребенка. Мы и дальше будем создавать условия для всестороннего развития молодого поколения», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.