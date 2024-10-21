Оптимизировать производство сложновысечных изделий из гофрокартона предприятию ООО «Готэк Лебедянь» помог Региональный центр компетенций. В рамках национального проекта «Производительность труда» внедрены бережливые технологии на линии Bobst. В результате время протекания производственного процесса сократилось с 556 до 500 минут, запасы в потоке уменьшились с 144 тыс. кв.м до 130 тыс., выработка увеличилась на 10%. Достичь этого удалось благодаря визуальному менеджменту, стандартизации работы и управлению конденсированием.

«Нацпроект «Производительность труда» позволяет не только сделать производство более эффективным, но и улучшить условия труда для сотрудников. Многие предприятия Липецкой области, внедрившие бережливые технологии при поддержке РЦК, оценили их преимущества и теперь постоянно оптимизируют производство для достижения наилучших показателей и снижения потерь», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сокращение времени производства позволяет быстрее реагировать на потребности клиентов, а уменьшение запасов в потоке снижает использование ресурсов. ГК «Готэк» — крупнейший производитель упаковочных материалов в Центральной России. Входит в топ-5 производителей упаковки из гофрокартона и занимает второе место по производству гибкой упаковки в РФ.