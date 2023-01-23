Спортивный зал в школе села Березняговка Усманского района капитально отремонтирован по нацпроекту «Образование» федерального проекта «Успех каждого ребёнка». Теперь ученики сельской школы тренируются, посещают секции и участвуют в спортивных мероприятиях в комфортных условиях. В рамках контракта дощатый пол заменили на брус, окна закрыли защитной сеткой, смонтировали современную систему отопления, заменили электропроводку, установили специальные светильники, заменили двери. Также было закуплено новое спортивное оборудование, в том числе велотренажеры и беговая дорожка, сообщает управление образования и науки Липецкой области.

В школе работает спортивный клуб «Юный чемпион». Ежедневно в спортивном зале проводятся занятия спортивных секций «Мини-футбол», «Спортивные игры», «Настольный теннис», шахматный кружок «Белая ладья». Взрослые жители сёл Березняговка и Грачёвка также с удовольствием посещают спортивный зал: играют в волейбол, футбол, настольный теннис и бадминтон.

«Инфраструктура для занятий спортом и физкультурой должна быть в шаговой доступности на территории всего региона. В селах центрами притяжения для любителей здорового образа жизни часто становятся спортзалы в школах. При ремонте и строительстве таких объектов важно понимать, что пользоваться ими будут не только дети, но и взрослые», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.