Бережливые технологии, внедряемые в рамках нацпроекта «Производительность труда», помогли улучшить процесс производства железобетонных изделий в ООО «Специализированный застройщик «Спецфундаментстрой» в Липецке. В результате оптимизации запасов в производственном потоке удалось сократить их объем на 73%. Также время протекания процессов снизилось на 13%, а выработка продукции увеличилась на 36%. Компания «СпецФундаментСтрой» занимается проектированием и строительством фундамента для жилых, коммерческих и промышленных объектов.

«Бережливые технологии меняют липецкую промышленность. Компании внедряют передовые технологии, оптимизируют процессы, переобучают сотрудников. С 2019 года это делают почти 100 предприятий области благодаря Региональному центру компетенций. Общий экономический эффект – больше 300 млн рублей. К 2030 году число компаний-участников нацпроекта «Производительность труда» в Липецкой области должно вырасти на 60%», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В среднем предприятия региона, участвующие в нацпроекте, увеличили выработку на 70%. Многие из них стали работать быстрее за счёт пересмотра стандартов и совершенствования процессов: перехода на электронный документооборот, улучшения логистики в цехах, замены мебели на более функциональную. Переобучение прошли больше 4 тысяч человек. Повысившие квалификацию сотрудники освоили новое оборудование и получили возможность дальше продвигаться по карьерной лестнице.