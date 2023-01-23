Семь участков улиц общей протяжённостью более 5,5 километра отремонтируют в этом году в Ельце по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Особое внимание будет уделено частному сектору – в порядок приведут улицы Морозовка и Пролетарская. Целыковку и Чернавскую подрядчики восстановили в прошлом году опережающими темпами. Теперь работы должна оценить приёмочная комиссия.

Пройдет ремонт на улице имени А. Гайтеровой, рядом с которой расположены школа, детский сад, одноименный сквер и Петровский парк. Кроме того, обновится дорожное полотно на двух участках улицы Ленина – от улицы 9 декабря до улицы Д. Бедного, а также от улицы К. Маркса до улицы Песковатская. Здесь находятся дом-музей имени Н. Жукова, частные дома, а также памятники градостроительства и архитектуры. Работы на всех улицах начнутся с наступлением устойчивых положительных температур, а завершатся в конце лета.

«Создание комфортной и надежной транспортной инфраструктуры – одна из главных задач. Мы ежегодно увеличиваем финансирование дорожных ремонтов, что повышает безопасность движения, положительно сказывается на развитии муниципалитетов и качестве жизни населения. Эта работа будет продолжена», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В прошлом году благодаря нацпроекту в Ельце к нормативу привели 13 участков дорог общей протяженностью свыше 17 километров.