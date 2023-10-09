Дорожное агентство Липецкой области заключило контракты на ремонт четырех переправ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы начнутся в 2024 году. В Задонском районе липецкая компания «ДСУ-7» отремонтирует мост через ручей на автомобильной дороге Хмелинец – Студеновка в районе деревни Полибино. Длина объекта вместе с подходами – около 170 метров, самого сооружения – 36 метров. Второй мост – через реку Снова. Он находится возле села Ольшанец, его протяженность 65 метров. Согласно контракту, работы «ДСУ-7» должно завершить в конце октября 2024 года. В Добринском районе в план ремонтов попали 65-метровый мост через реку Чамлык в селе Чамлык-Никольское и 40-метровый мост через Ольшанку возле села Салтычки. Подрядчик на этих двух объектах – фирма «АКМАСТРОЙ». Первый мост обещают сдать в конце ноября 2024 года, второй – в июле 2025-го.

На всех четырёх переправах специалисты отремонтируют и усилят несущие конструкции, полностью поменяют мостовое полотно, барьерное и перильное ограждение, плиты примыкания, приведут в порядок подходы. Помимо этих сооружений в 2024 году работы будут идти еще на восьми мостах, где ремонт начался в текущем году.

«Безопасные и качественные дороги являются показателем экономического развития территории. В Липецкой области за последние пять лет отремонтировано более 2800 километров автомобильных дорог регионального и местного значения, построено — более 80 километров. Кроме того, построены новые мосты через Дон в Лебедяни и через Воронеж к селу Преображеновка, реконструированы мосты в Данкове, Ельце, городе Грязи, построен путепровод через железнодорожные пути в Новой Жизни. Объемы работ колоссальные. Постараемся не снижать темпы», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.