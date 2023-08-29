Новым участником национального проекта «Производительность труда» в Липецкой области стало акционерное общество Продовольственная компания «ЛИМАК». Она объединяет девять современных предприятий мукомольного, хлебобулочного и кондитерского производства в разных районах области. В год они производят более 200 тысяч тонн продукции. Оптимизацией и повышением данных показателей займутся специалисты АНО «Региональный Центр Компетенций в сфере производительности труда» Липецкой области.

За счёт средств нацпроекта на предприятии будет обучена рабочая группа и организован пилотный производственный процесс. Повышение показателей специалисты ожидают уже через полгода – именно тогда будут подведены промежуточные итоги проекта. Стандартными улучшениями после оптимизации становится увеличение количества готовой продукции, а также повышение качества. Компания «ЛИМАК» на данный момент взяла вектор на активное развитие. Участие в нацпроекте поможет в достижении новых целей на российском рынке.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в России с 2018 года по распоряжению Президента Владимира Путина. В Липецкой области предприятия стали получать поддержку уже в 2019 году. Средства нацпроекта помогли 83 предприятиям региона повысить их показатели и поддерживать положительную динамику промышленных производств.

«Экспертный анализ производственных процессов позволяет в сжатые сроки повысить эффективность производства без ущерба для таких важных показателей, как экологичность, качество продукции, а только за счет перераспределения сил, упразднения ненужных производственных звеньев и внедрения простых оптимизационных решений. Многие липецкие предприятия уже оценили достоинства проекта и своим примером побуждают других к участию в нем», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область входит в топ-10 регионов России по участию в нацпроекте. Обратиться за консультацией по участию в нацпроекте можно в Региональный центр компетенций по телефону 8 (4742) 37-00-33 или по адресу: город Липецк, улица Зегеля 2, 5 этаж.