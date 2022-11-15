Мост через ручей в селе Плеханово на автодороге Сселки – Плеханово – Грязи сдан в эксплуатацию после ремонта в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Длина переправы составляет 17 метров. Вместе с подходами протяженность объекта доходит до 130 метров.

Мост был построен в 1981 году, и к настоящему времени не отвечал нормативным требованиям. Балки пролетного строения заметно разрушились, насыпь не была укреплена и размывалась. К тому же у моста не было деформационных швов. Специалисты компании «Мостоотряд-13» трудились на объекте в течение полугода. Они заменили крайние пролётные балки на новые, а средним – сделали косметический ремонт, поменяли насадки, на которые опираются конструкции, заменили переходные плиты на стыке с дорогой, заново устроили мостовое полотно, укрепили конусы, обеспечили водосбор и установили фильтр, который очищает воду с проезжей части прежде, чем она попадает в ручей. Кроме того, на мосту появилась полноценная пешеходная зона и ограждения. Обновление переправы обошлось в 19,5 млн рублей. «Ремонт проводился с учетом современных строительных стандартов, которые позволят намного увеличить срок службы переправы», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Всего в этом году по нацпроекту ремонтируют шесть мостов. Помимо плехановского, обновляются три небольших сооружения на автодороге к селу Озёрки в Тербунском районе, мост через реку Усмань в районе села Бочиновка и мост через Каменный Лог в Липецке. Также начаты реконструкция моста через реку Матыра в городе Грязи, капремонт переправы в центре Чаплыгина и моста через Пальну в Становлянском районе, ремонт Октябрьского моста в областном центре. Эти четыре объекта будут сданы в 2023 году.