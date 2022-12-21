Базарная площадь в Лебедяни в следующем году преобразится по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Здесь выложат плитку и установят новые парковые фонари. В общей сложности обновится 3000 квадратных метров.

«В Липецкой области много культурных и исторических объектов. Их сохранение имеет очень важное значение для жителей. В то же время необходимо благоустраивать территории, расположенные вокруг этих точек притяжения. Данную работу мы проводим посредством различных программ, в том числе в рамках национальных проектов», – отмечает исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Липецкой области Никита Путилин.

Базарная площадь является одной из главных достопримечательностей Лебедяни. В шаговой доступности от нее находятся главные достопримечательности города – дома купцов Фудельмана и Чурилина. Чуть дальше – культурный центр «Дом Игумновых» и Краеведческий музей. В центре площади находится Ново-Казанский собор, построенный в 1835 году в стиле греческой классики. В советское время в соборе был склад, а в алтарной части велась торговля. Богослужения в храме возобновились в 1990 году. В последние годы была проведена реставрация, расписан главный алтарь, ведется внутренняя роспись стен. Окружают собор Торговые ряды, которые были построены в 1870-х годах и считаются образцом старинной архитектуры. С 2014 года комплекс реставрируется и постепенно обретает свой первозданный вид.

«Достопримечательности – это наше наследие, которое мы должны сохранять, как образцы культуры. Только сохраняя историческую память, общество способно двигаться вперед по правильной траектории», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.