Работа по улучшению производственных процессов в течение полугода велась в ООО «Ласар» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и совместно со специалистами Федерального Центра Компетенции. Основным направлением завода является проектирование и производство строительных и технологических металлоконструкций и лёгких стальных тонкостенных конструкций.

Реализация национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» находится под контролем главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. Руководитель региона неоднократно подчеркивал, что липецкие компании должны повышать производительность, улучшать условия работы людей и увеличивать заработную плату. «Повышение производительности труда – мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона – существенный фактор финансового благополучия липчан», – считает Игорь Артамонов.

За полгода улучшены производственные процессы для повышения производительности труда при производстве металлоконструкций. В частности, сокращение времени промежуточной упаковки порезанных штрипсов, организация цеховой логистики и выделение зон хранения заготовок, организация склада с адресным хранением материалов и запасных частей. Это позволило повысить показатели рентабельности предприятия.

В качестве пилотного потока для реализации проекта на предприятии совместно с экспертами АНО «ФЦК» выбрано производство «Изготовление легких стальных тонкостенных конструкций». За полгода удалось сократить время протекания процессов на 20%, сократить запасы незавершённого производства на 32%, увеличить общую выработку на 22%.Этих результатов удалось достичь за счет вовлечения в процесс преобразований всей рабочей группы проекта, использования и внедрения инструментов Бережливого производства по методикам ФЦК.

На данный момент ООО «ЛАСАР» поставляет свою продукцию потребителям не только на территории Российской Федерации, но также и в страны ближнего зарубежья (Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие).