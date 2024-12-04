Минэкономразвития России представило результаты расчёта показателя национального проекта «Производительность труда», согласно которому в Липецкой области 66,7% участвующих в проекте предприятий достигли ежегодного прироста производительности труда. Это на 16,7% превышает целевое значение, установленное в рамках нацпроекта, которое составляет 50%.

За три года участия в проекте липецкие предприятия достигли значительных изменений. Более 4 тысяч человек прошли переобучение, из них 1 089 – по методам бережливого производства, а 88 стали внутренними тренерами на предприятиях.

«Тут плюсы и для предприятий, и для сотрудников. Повысивший квалификацию рабочий может работать на новом оборудовании и продвигаться по карьерной лестнице», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Благодаря активной поддержке государства предприятия Липецкой области смогли оптимизировать свои процессы, повысить квалификацию сотрудников и внедрить современные технологии. Это позволило сократить незавершённое производство на 36%, уменьшить время протекания процессов на 40% и увеличить выработку продукции на 70%. Общий экономический эффект составил более 300 млн рублей.

К примеру, компания «Шанс Энтерпрайз», которая является резидентом ОЭЗ «Липецк», внедрила бережливые технологии на самом загруженном участке. После этого производительность средств защиты растений выросла на 30%, что сыграло немаловажную роль в условиях западных санкций и сложностей с логистикой.

Ещё одна компания, «Энерком», производитель светотехнического оборудования, в качестве пилотного потока выбралиа программу «Оптимизация процесса производства светодиодных светильников FL-WC-400M». Данный поток выбран не случайно – 40% от общей выручки компании составляет именно производство светодиодных светильников. В результате удалось сократить время протекания производственных процессов на 53 минуты, увеличить выработку на 27,3%, а также снизить уровень незавершенного производства на 16,7%.

Особое внимание при реализации нацпроекта «Производительность труда» уделяется обрабатывающим отраслям, сельскому хозяйству, транспорту, строительству и торговле. В этом году подключился и туризм. В рамках нацпроекта предприятия получили не только экономические выгоды, но и повысили удовлетворённость своих сотрудников – по этому показателю регион входит в топ-5 по стране.

«К 2030 году число компаний-участников нацпроекта «Производительность труда» в Липецкой области должно вырасти на 60%. Для наших предприятий – это мощный инструмент наращивания потенциала, для жителей – возможность расти и зарабатывать больше, для региона – быть в числе лидеров экономического развития», – подчеркнул губернатор.